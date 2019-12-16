中关村在线消息：近日据外媒爆料，根据多方渠道消息基本上已经确认Galaxy S11系列将会装备1.08亿像素的主摄像头。







Galaxy S11 系列1.08亿主摄细节曝光

不过高像素并不代表着就能拍出高质量的照片，而且受限于智能手机相机传感器的尺寸，意味着每个像素能够接收的光线很少，反而会增加照片的噪点，而且也会降低对光线的灵敏度。



国内知名数码博主@i冰宇宙在近日发布的推文中透露了三星的解决方案，并且在光线不足的情况下也能拍摄出非常优秀的照片。

他的推文中写道：“S11+，108MP，9→1，12MP/2.4μm”，意思是说在Galaxy S11+中装备的1.08亿像素主摄像头，会将9个像素点合并成为1个2.4μm的超大像素点，从而变成具备出色光敏感性并对噪点进行抑制的1200万像素摄像头。

根据@i冰宇宙此前发布的推文，Galaxy S11+将会装备1/1.3英寸的定制传感器，虽然尺寸相同，但是有别于目前为小米Note 10和小米Mix Alpha提供的1.08亿像素ISOCELL Bright HMX。【7347376】

（文中图片来自个人博客）

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