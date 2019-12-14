我国首颗5G卫星出厂 一颗卫星能覆盖50个上海市

近日，我国民营航天公司“银河航天“宣布首颗5G卫星出厂。该卫星后续将用于5G网络信号的覆盖服务，预计将于年内在甘肃酒泉发射。首颗5G卫星出厂后，将比传统的网络连接具备大的覆盖范围。据悉单星可覆盖30万平方公里，相当于大约50个上海市的面积。



我国首颗5G卫星出厂

由银河航天研制的首颗5G卫星出厂，类型为5G低轨宽带卫星，属于200公斤量级的卫星，也是全球首颗Q/V频段的低轨宽带卫星。而“低轨”则具备广覆盖、低时延、高流量、全空间的优势。首颗5G卫星出厂升空后，可提供10Gbps带宽5G通讯能力。



我国首颗5G卫星出厂

首颗5G卫星出厂究竟有什么好处呢？相比较传统的地下光纤网络铺设，5G低轨宽带卫星不仅可以实现更为宽广的覆盖反而，而且在飞机上也能实时享受到高速的5G连接。另外，光在光纤中的传播速度慢于无线电在太空中的速度，未来全球赛事转播也将因此受益。

据银河航天创始人董事长兼CEO徐鸣介绍，整个5G卫星形成真正网络的覆盖需要3年左右的时间，第一批星座目前的设计是144颗卫星，从144颗卫星会升级到800多颗卫星，再升级到2800多颗卫星，这在银河航天内部已经有了设计和迭代，正在进展过程当中。

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