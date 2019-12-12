百度知识内容总量超十亿 日均响应搜索15.4亿次

中关村在线消息：今日百度知识垂类总经理阮瑜在“2019百度知识峰会”上披露：百度知识内容的日均搜索量已达到15.4亿次，百度知识垂类产品每天服务用户突破2.3亿，用户日均浏览总时长超过6.3亿分钟。

信息大爆炸时代，人类的信息呈指数式爆炸增长，搜索成为网民获取信息和知识最高效的渠道。基于此，百度构建了中国最大的以信息和知识为核心的移动生态。据介绍，目前百度知道的有效问答内容突破5.5亿；百度百科收录词条达到1637万；百度经验囊括579万内容；百度文库线上文档量达到6.2亿；百度学术已收录120多万个国内外学术站点，索引超过5亿学术资源；宝宝知道也累积了超过9200万的母婴问答量。截止12月，百度六大知识产品和用户、专家、权威机构等群体累计生产知识内容远超十亿。

阮瑜表示，在知识消费升级的新格局下，百度知识垂类正持续不断地通过强化知识视频布局，加码优质内容，让人们获取优质信息的过程更高效、更可信赖，最终帮助人们平等地认知世界。

持续引入优质内容，知识类产品的发展没有速成班

近年来，我国内容产业目前整体呈现出“分发过载”的趋势，人们难以在烟尘化的信息中找到有价值的知识与信息。优质内容成为“稀缺品”的当下，百度据此把品质化内容作为核心的发力方向之一。截至目前，最高人民法院、国家哲学社会科学文献中心等4万家权威机构已与百度建立合作，为百度知识垂类贡献了超过2亿的权威内容。

为了满足用户的知识需求，百度知道引入4万多家专业机构，覆盖超过40个行业。这些“百度知道合伙人”最近一年满足用户查找相关信息服务需求达200亿次；百度百科已有超过20万个词条得到科普中国项目权威专家的认证，年覆盖人次达22亿；目前，宝宝知道平台上的权威优质内容已经超过1000万。同时，近千位权威专家、数千位KOL和达人、超过4000家优质内容合作方以及超20万经验妈妈也不断为宝宝知道的优质内容加码。

知识类产品的发展没有速成班。如同在当年互联网兴起的年代，百度知识垂类承担起信息平权的重任，十余年后，在信息大爆炸的当下，百度知识垂类依然不断加码知识权威化、品质化，目标依旧是优质信息知识的普惠。

为了确保内容的权威性和公信力，百度知识垂类下的产品百度文库发起了“文源计划”，即通过加强对知识源头的把控，保证平台的内容质量，同时构建健康良好的版权环境。百度百科还在峰会现场与大百科全书出版社、吉尼斯、得到、中信等领域权威机构进行了签约仪式，借助权威合作伙伴在各领域中的“专长”进一步为内容生态加码。

百度知识内容“全面视频化”，抢占视频内容山头

5G等技术的发展对富媒体形式的推动显而易见，网民对于知识等内容消费的丰富化需求日益凸显，知识分享已经从最简单的下载和游览的图文模式，向以视频、音频为载体的富媒体化发展，“视频化”将是内容消费行业的下一个增长点已成为行业共识。

“我们期待让更多丰富及时、通俗易懂、生动有趣的知识短视频，打破知识传播的壁垒，让人们更便捷地获取知识。”阮瑜说。

截至目前，百度知识垂类的秒懂视频内容日均播放量8000万。为了进一步完善百度知识体系的内容生态，百度知识垂类还在现场发布了“星知计划”，即聚焦于知识科普、生活经验领域，孵化10000位视频创作者。

打通内容与服务闭环，服务化释放知识势能

百度知识垂类不仅实现了用户需求全领域挖掘与满足，也直接推动了用户使用时长的增长，增强了用户粘性。

生态的进化也让百度知识垂类不断发掘出知识对B、C端的商业服务潜力，搭建起一套全新的引领行业的生态模式。据了解，超过四万家企业、政府等机构选择成为“百度知道合伙人”，回答用户的专业提问。“百度知道合伙人”不仅满足了用户对专业内容需求，还顺势打造了从提问到服务的知识营销闭环。“知道合伙人”还将全面升级，向合作伙伴开放更多权益。

百度文库则通过链接专业内容与需求用户，释放知识的巨大势能，通过“文值计划”和“文源计划”两大计划助力百度文库知识服务，帮助优秀创业者成长，共同创造更大商业价值，预计在2020年，百度文库将投入5亿元专项资金用于两大计划落地，助力未来十年发展。

百度知道、百度文库总经理李小婉表示：“通过打造全新的商业合作模式，百度文库实现了让知识为提供方、用户双方带来价值，最终成为一个让用户能够终身学习的平台。”

百度知识垂类还将对旗下产品进行年轻化升级，在产品的内容形态、交互方式、视觉风格上进行全面升级，让百度知识垂类能好地满足更广大用户的需求。

同时，百度知识垂类还积极布局全年龄段的教育资源服务，依托丰富全面的百度知识垂类产品，针对0-6岁儿童、K12人群、大学生、教师和白领等人群均推出了针对性的优质知识内容，并通过矩阵式的产品布局，让各年龄层能够在平台上各取所需、收获成长，并助力优质教育资源惠及大众。

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