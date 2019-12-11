中关村在线消息：北京时间12月11日消息，据外媒报道，近期美国宇航局（NASA）正在全力对巨大的运载火箭SLS进行研发和测试。测试之后，NASA希望能够尽快的推进重返月球的计划。NASA还透露，运载火箭SLS的造价要超过100亿元。



NASA透露重返月球成本 一颗火箭就要百亿

NASA局长吉姆·布里登斯汀(Jim Bridenstine)在接受采访时表示，SLS每次发射成本都非常的高，大量的订购火箭，每枚至少也要8亿美元(56亿元人民币)。如果NASA只购买一枚执行发射任务，则要花16亿美元(113亿元人民币)。这样的一个数字，还只是一个预估。

此前NASA正式对外宣布，他们对于2024年重返月球有着详尽的计划。如果想要实现登月计划，需要三次发射太空发射系统重型火箭和猎户座飞船。

根据计划，EM-1任务将在2020年末发射。不过由于火箭芯级组装方面的问题，这一任务很有可能推迟到2021年。EM-2载人试飞将于2022年进行，时间可能不会受到EM-1任务的影响。EM-3将执行第一次登月任务。载人登月任务还将利用最精简版的月球空间站，目前NASA正在推进动力和推进舱段开发的计划。

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