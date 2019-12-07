支付宝崩了花呗还用还吗？服务器“自愈”能力了解一下

支付宝崩了，花呗还用还吗？不得不佩服网友的脑洞。事实上等你明白服务器“自愈”能力之后，就不会有这样的疑问了。近日，“支付宝崩了”成为热议话题。很多用户在使用支付宝APP时提示“忙不过来，客官请稍后。系统繁忙，请稍后测试”的字样。



支付宝崩了

随后，“支付宝崩了”登上微博热搜。支付宝崩了以后，官方很快修复，并紧急回应。支付宝在其官网微博表示：“刚刚，支付宝的机房网络出现了短暂抖动，影响了部分用户的使用体验。一切已经恢复正常，大家的资金和信息安全不会受到影响哈。”



支付宝崩了花呗还用还吗？

就在“支付宝崩了”之后没多久，一切恢复正常。有网友问支付宝崩了那么花呗还用还么？支付宝官方十分顽皮的回应：“不，你不想。”

支付宝崩了并不可怕，其实早在去年， 的阿里云栖大会ATEC主论坛上，蚂蚁金服副CTO胡喜对外郑重推出支付宝架构“三地五中心”、具备秒级自愈力的容灾解决方案。

两名支付宝工程师在胡喜的指挥下，同时剪断了支付宝两个模拟机房的网线，在 40% 的服务器在突然无法工作的情况下，只用了 26 秒，运行在上面的支付宝虚拟账户便恢复了正常运转，实现自愈，用户资金、数据零丢失。

即使支付宝崩了，那么记录交易数据的服务器也会实现“自愈”。这其中的原理在于，一旦其中一个或两个机房发生故障，支付宝的底层技术系统会将故障城市的流量全部切换到运行正常的机房，并且能做到数据保持一致且零丢失。

尤其是在今年的双11期间，天猫和淘宝的服务器能够承载54.5万笔的交易峰值，实时计算消息处理峰值25.51亿条/秒。如此庞大的数据吞吐都坑抗住，更不要说短暂的小故障了。除非支付宝在不同地区的所有服务器几乎同时崩溃，不然您的花呗始终是要还的~

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