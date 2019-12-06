vivo Y9s正式开售 水滴屏+菱形四摄 售价1998元

中关村在线消息：前几天，vivo在官网悄悄上架了一款型号为vivo Y9s的新机，该机今日正式开始销售，其采用了与vivo S5类似的菱形四摄+水滴屏的设计，售价为1998元。



vivo Y9s正式开售

据官方介绍，vivo Y9s正面采用了一块6.38英寸的水滴显示屏，屏幕材质为三星的AMOLED，分辨率为1080P，屏占比达90%，支持屏下指纹识别。背部则采用了与vivo S5类似的菱形四摄，机身采用全系幻彩渐变工艺，拥有幻彩晴空、星云蓝、琉璃黑三种配色。



vivo Y9s核心配置

核心方面，vivo Y9s搭载了高通骁龙665八核处理器，最高主频为最高2.0GHz，并提供8GB+128GB存储组合；机身内置4500mAh超大电池，支持18W快充规格，且采用了Type-C充电接口，同时还保留了传统的3.5mm耳机接口。【7341031】

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