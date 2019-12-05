中关村在线消息：今日华为在武汉举办新品发布会，正式推出了nova6 5G机型。华为消费者业务终端手机产品线总裁何刚透露，当前nova品牌销量和口碑实现双丰收，目前nova星球人口已经突破125000000人。







nova6 5G正式发布

外观设计nova 6正面采用了双摄挖孔的极点屏，它采取了业界首创的双膜双镀工艺，14层纳米级镀层。同时nova6 5G电源键和指纹键二合一。



上市时nova 6 5G提供普罗旺斯、苏音蓝、亮黑色、蜜语红·星耀版等配色。不仅如此华为提供了极具创意的动态壁纸及创意保护壳。



nova6 5G位列DxO自拍榜第一

在5G网络支持方面，nova6 5G支持SA、NSA双模5G，无论是下行速率还是上行速率都比竞品更胜一筹。它同时支持5G+4G双卡，可智能切换。以上都得益于它搭载麒麟990+巴龙5000双7nm芯片。

与此同时华为nova6 5G还拥有更优秀的散热：13层散热系统+双热管设计（业界首款8mm直径热管）。nova6 5G配备4200mAh大电池，支持40W超级快充，通过了德国莱茵安全快充认证。

前置相机方面，华为nova 6 5G是华为首款前置超广角双摄手机，采用3200万自动对焦镜头（IMX616）与105°超广角镜头，支持人像超级夜景2.0、前置4K高清视频录制、前置视频自动对焦。

后置相机方面，华为nova 6 5G搭载华为旗舰级超感光影像系统，拥有4000万超感光主摄、超级夜景、AI超清模式、30倍超长变焦、120°超广角摄影等功能，支持后置EIS智能视频防抖、后置专业延时摄影与4K高清分辨率，可根据不同场景手动设置拍摄间隔和时长。

其他方面，nova6 5G支持Link Turbo技术，游戏不掉线，提供稳定流畅的沉浸式体验。以及nova6 5G支持双频双连接WiFi，游戏平均延时降低75%。



nova6 5G正式发布 DxO自拍榜第一 售3799元起

售价和上市信息方面：nova6 5G售价公布：8GB+128GB版售价3799元，8GB+256GB版售价4199元。今天18:08开始预售，12月12日10:08开始发售。

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