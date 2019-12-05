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    华为手机华为 nova 6（全网通/5G版）

    华为nova 6 5G版公开摄像头 DxOMark自拍总分第一

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间12月5日消息，今天下午华为在武汉举办新品发布会，正式推出了nova6 5G机型。在发布会上，华为公开了华为nova 6 5G版的摄像头信息。华为nova6 5G版搭载了4000万超感光影像系统，同时前置3200万自动对焦镜头+105°超广角双摄。

    华为nova 6 5G版公开摄像头 DxOMark自拍总分第一
    华为nova 6 5G版公开摄像头 DxOMark自拍总分第一

    据了解，华为nova6 5G版前置双摄像头配备了Close Loop闭环马达，超广角摄像头让视野面积提升了2倍，可自动触发多人合影，轻松实现多人自拍。同时，华为nova6 5G版继续提升了夜景拍摄，搭载BM3D降噪算法，夜景更加通透。在DxOMark评分中，华为nova6 5G版获得了自拍总分第一名，超过了多款旗舰机。

    后置摄像头方面，后置三摄像头中的4000万主摄像头是华为独创RYYB超感光传感器，进光量提升了40%，iOS最高支持204800。后置镜头支持像素4合1，等效像素尺寸达到了2.0μm，像素尺寸比iPhone大104%。

    与此同时，华为nova6 5G版拥有了专业人像模式，支持后置EIS智能视频防抖，还采用了专业延时摄影，可根据不同场景手动设置拍摄间隔和拍摄时长。

    （本文图片来自互联网）

    （7340246）

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