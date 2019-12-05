中关村在线消息：北京时间12月5日消息，据外媒报道，近日召开的骁龙年度峰会上，高通公司正式发布了骁龙865为代表的三款处理器。现在有消息显示骁龙865将继续由台积电进行代工，芯片的工艺也与苹果A13处理器类似。



高通骁龙865继续台积电代工 与A13工艺类似

10月份的时候，台积电在财报会议上明确表示，明年上半年将会实现5nm工艺量产，最快会于2020年9月上市。

另外在介绍当前生产情况时，台积电表示目前台积电的7nm产能已经满载。据了解，凭借在7nm芯片上的优势，台积电今年可谓是接单接到手软，接连拿下了苹果A13、华为麒麟990系列等订单。

不仅仅7nm，台积电的16nm、12nm以及10nm也开始陷入供不应求的境地。相较7nm，16nm、12nm、10nm仍旧是多数芯片厂商出货的主力制程，也是台积电晶圆代工应收的主要来源之一 。

另外，IC Insights预测，下半年台积电的销售收入将增长32%，其中7nm全年代工收入将达到89亿美元，占比26%。

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