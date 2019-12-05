早报：疑骁龙865跑分曝光 iPhone用户正加速流失

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

高通骁龙865 真实实力曝光，一起来看下。

高通骁龙865工程机跑分成绩曝光：单核4303、多核13344



高通骁龙865工程机跑分成绩曝光

日前，一款搭载高通骁龙865处理器的工程机现身GeekBench 4跑分网站。网站信息显示，高通骁龙865单核4303分，多核13344分。



这个成绩与骁龙855 Plus（单核3633分、多核11165分）的跑分相比，单核性能略强，多核性能明显提升。由于是工程机，其单多核性能数据可能与真实性能略有差异。

爆料信息显示，高通骁龙865的CPU方面采用全新Kryo 585架构，最高可达2.84GHz；Adreno 650 GPU性能提升达25％。骁龙865支持7.5Gbps的下载速度与WiFi 6协议，采用第五代AI引擎，支持15TOPS的算力与LPDDR5内存。

小米集团再次回购225.38万股，耗资2031万港元



小米集团再次回购225.38万股

小米集团发布公告称，12月4日回购225.38万股股份，回购价格每股9港元，耗资2031万港元。公告显示，小米集团此次回购数量占已发行股份总数的0.009%。



据查询信息显示，此次回购为12月的首次回购。近四个月小米集团共回购14次，10月份小米集团共回购三次，分别为3日、4日和21日。11月一次，11月21日小米集团按每股8.97港元-8.98港元，耗资约2499.91万港元回购278.14万股B类普通股，占公司现有已发行股本的0.012%。

在9月份共回购9次，从9月17日开启9月份的回购，小米集团到9月26日连续8个交易日回购股票；另一次回购时间为9月30日。

违法采集个人信息，微店、考拉海购等100款App被下架整改



违法采集个人信息，微店、考拉海购等100款App被下架整改

国家网络安全通报中心微信公众号发文表示，公安机关开展App违法采集个人信息集中整治，下架整改100款违法违规App。今年以来，公安部已依法查处违法违规采集个人信息的App共683款。



据悉，有关部门集中查处整改了100款违法违规App及其运营的互联网企业。此次集中整治，重点针对无隐私协议、收集使用个人信息范围描述不清、超范围采集个人信息和非必要采集个人信息等情形，责令限期整改27款，处以警告处罚63款，处以罚款处罚10款，另有2款被立为刑事案件开展侦查，相关案件正在侦查中。

苹果确认13英寸MBP意外关机问题：官方解决办法出炉



苹果确认13英寸MBP意外关机问题

苹果官方确认，部分13英寸MacBook Pro（两个雷电3接口）机型存在意外关机情况，并给出了建议解决方案。



苹果表示，如果你的13 英寸 MacBook Pro（两个雷电3接口）在还有电量的情况下意外关机，可尝试一下办法解决：

1、如果MacBook Pro的电池电量不足 90％，请继续执行第 2 步。

如果电量超过90％，请继续使用设备直到电量百分比降至90％以下，然后继续执行步骤 2。

2、将Mac连接到其电源适配器。

3、退出所有打开的应用程序。

4、合上计算机机盖，进入睡眠模式。

5、 让Mac充电至少 8小时。

6、8 小时后，更新至最新版macOS。

最后，如果问题无法解决请直接联系售后。

苹果真的一点也不香 iPhone用户流失率从5%上升到9%



苹果iPhone用户正在加速流失

Maxim Group指出，苹果正在面临iPhone产品保留率下降的问题，称其进行的一项调查让该机构对卖出评级“增强了信心”。



分析师Nehal Chokshi在致客户的报告中写道，“调查数据显示，iPhone用户流失数量攀升，令人担忧”，从安装用户群来看，流失率从5%上升到了9%；这表明9%的iPhone用户计划弃用苹果产品。

Chokshi写道，流入率是7%，低于2017年调查得到的13%。Chokshi确认该公司190美元的目标价；苹果周二收于259.45美元。苹果自6月低点上涨了近50%。数据显示，苹果有27个买进、14个持有和7个卖出评级，平均目标价259美元。

谷歌大型翻车现场 Pixel手机更新后导致系统崩溃



谷歌大型翻车现场 Pixel手机更新后导致系统崩溃

据外媒phonearena报道，最近谷歌进行了2019年的最后一次Pixel系列更新。但很多Pixel 2、Pixel 3用户更新后发现手机崩溃了，这导致许多用户不得不重置设备。



据了解，这次更新后的系统崩溃似乎是针对新手势，因为如果在同样搭载Pixel 10启动器和Android 10手势导航功能的Pixel 3或Pixel 3a手机上，使用两键或旧式三键导航并不会遇到这种问题，但切换成新手势之后，系统再次崩溃。

任天堂：上周在美国售出83万台Switch，创单周历史新高



任天堂：上周在美国售出83万台Switch

任天堂周三表示，11月24日至11月30日这一周，是其Switch游戏机在美国销售情况最好的一周，共售出83万台。该公司表示，推动销量增长的因素包括黑色星期五、价格更实惠的Switch Lite，以及包含《马里奥赛车8豪华版》（Mario Kart 8 Deluxe）游戏的游戏机套装。



同时任天堂还表示，“网络星期一”单日销量也打破了纪录，迄今为止，该公司已在美国售出1750万台Switch。

三星Galaxy Note 10 Lite手机渲染图曝光



三星Galaxy Note 10 Lite手机渲染图曝光

91mobiles和OnLeaks带来了三星Galaxy Note 10 Lite手机的渲染图，展示了这款手机的部分细节。



91mobiles表示，接下来三星推出的智能手机看起来非常相似，均采用中置打孔和左上角摄像头设计。三星Galaxy Note 10 Lite手机将采用方形摄像模组，91mobiles称将具有三个摄像头；底部具有3.5毫米的耳机插孔、S Pen和扬声器。

硬件方面，三星Galaxy Note 10 Lite的显示屏尺寸在6.5英寸至6.7英寸之间。手机的尺寸约为163.9 x 76 x 8.6mm。不久前，这款智能手机出现在Geekbench上，具有Exynos 9810芯片组，6GB RAM和Android 10操作系统。

高通：骁龙865芯片必须搭配X55基带



高通：骁龙865芯片必须搭配X55基带

高级副总裁马德嘉等高管接受了中文媒体的采访，他们表示骁龙865芯片仅支持搭配X55基带，这是一揽子方案。



这意味着手机厂商无法只购买骁龙865处理器而不搭配X55基带，也不能选择4G基带+骁龙865的搭配方式。因此，骁龙865芯片必须搭配X55基带，未来搭载骁龙865的手机也必须支持5G。

据悉，骁龙X55 5G调制解调器及射频系统是全球首款商用的调制解调器到天线的5G解决方案，可支持高达7.5 Gbp的峰值速率。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：早报：疑骁龙865跑分曝光 iPhone用户正加速流失http://news.zol.com.cn/733/7339923.html