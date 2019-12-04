晚报：疑华为新麒麟CPU命名曝光 iPhone被曝收集隐私

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

魅族17官宣：首批骁龙865机型 明年春季见



魅族17官宣

高通在夏威夷正式召开了“高通骁龙技术峰会”，发布了新一代旗舰处理器——骁龙865。随后，魅族科技官微发文正式宣布：“一起奔5G，魅族17将首批搭载高通骁龙865，2020年春季见！”



据高通官方介绍，骁龙865的 GPU 性能提升了25%，将给手机游戏带来桌面版的体验。同时骁龙865在CPU、GPU等项目持续性能和综合性能第一。此外，骁龙865搭载了X55 5G基带，支持NSA/SA双模网络和mmWave毫米波等性能。

Z点评：2020年在骁龙865加持下，5G手机的竞争将会更加爱激烈。







微信官方科普：拉黑和删除到底有何区别？

首先是信息方面，微信官方表示：拉黑之后自己可以发给对方，而对方只能收到而不能回复信息，但是聊天记录还在。而删除之后双方都不能发送信息，同时双方的聊天记录也将被直接清除。



另外，关于好友关系方面，微信介绍称拉黑之后再设置中解除黑名单即可恢复好友关系，对方给你发消息会收到提示：消息已发出，但被对方拒收了。而删除之后的好友可以从共同群聊添加回来，对方不会收到提示，但对方给你发消息会收到提示：开启了朋友验证，你还不是他( 她)朋友。

Z点评：这种官方科普欢迎多发布些。

传音悦Tai已经破产倒闭 官网和App均出现异常



传音悦Tai已经破产倒闭 官网和App均出现异常

近日有多名大V在微博上爆料，知名音乐网站音悦Tai可能已经面临破产和倒闭的危机。目前，音悦Tai的官网已经无法正常访问，App的数据也出现了异常的状况。



从诸多状况来看，音悦Tai的现状都非常危险。音悦Tai官网无法正常访问，仅首页和部分页面可以访问，视频也无法播放，无法搜索，评论消失。音悦Tai App也出现数据异常状况，并且已从App Store下架。同时，音悦Tai大多数微博官方账号也已经卖掉。

Z点评：不得不说，真是太可惜了。



iPhone 11 Pro被曝收集用户定位数据

据外媒报道，iPhone 11 Pro被曝偷偷收集用户定位信息，而且无法从手机设置中彻底关闭这一功能。记者Brian Krebs曝光了这一问题，他表示，在搭载iOS 13.2.3的iPhone 11 Pro上，尽管手动禁用了iPhone设置中各个应用的GPS定位服务，但手机依然会为某些应用和系统服务收集GPS数据，但是他在iPhone 8上没有发现这个问题。



记者表示，即便在关闭定位服务的情况下，状态栏中的定位图标也会周期性的出现。他同时发现苹果在用户协议中提到了这一点：“（苹果）将以匿名和加密形式定期向附近的Wi-Fi热点和蜂窝塔（在设备支持的地方）发送带有地理标记的位置给苹果，将用于扩充该众包的Wi-Fi热点和手机信号塔位置的数据库。”

Z点评：iPhone可是自诩最尊重用户隐私的厂商。



高通：将就韩8.73亿美元反垄断罚款上诉到最高法院



高通将上诉到最高法院

高通公司今天表示，将把首尔高等法院在周三的判决上诉到最高法院。稍早前，首尔高等法院作出判决，维持对高通处以创纪录8.73亿美元反垄断罚款的判决，原因是高通在专利授权和基带芯片销售相关方面存在不公平商业做法。



高通执行副总裁唐·罗森博格(Don Rosenberg)在一份声明中称：“我们不认同法院接受韩国公平贸易委员会(KFTC)部分命令的决定，将立即寻求将这些判决上诉到韩国最高法院”。令高通感到“欣慰”的是，首尔高等法院撤销了KFTC要求高通重新磋商授权条款的命令。

Z点评：该反抗时就要反抗。

realme骁龙865旗舰敲定 支持双模5G



realme骁龙865旗舰敲定 支持双模5G

realme宣布将首批推出搭载骁龙865、骁龙765G机型。此前realme预告了一款新机realme真我X50，这是realme首款5G手机，支持SA、NSA双模5G，这款新机有可能会搭载骁龙765G。



至于旗舰，realme将搭载骁龙865旗舰平台。按照realme的命名规则，realme骁龙865机型可能会称之为“真我X50 Pro”，当然也有可能会是别的命名。

Z点评：明年骁龙865机型将会大爆发。

董明珠：靠包装不一定能成网红，我成网红要感谢9万员工



董明珠：靠包装不一定能成网红

董明珠表示，人家都说董明珠是个网红，我们也有很多人想成为网红，花钱去包装成网红，但是成不了，为什么？只有我知道，我这个网红要感谢我的9万员工。我们是在竞争中成长，在斗争自己的过程中壮大，这就是我们未来要面临的问题。实体经济很重要，实体经济更重要的是制造业，制造业中更重要的是掌握核心科技。所以我们以后在区块链、大数据、互联网的协同下，让中国制造业腾飞。



她还指出，企业往往什么赚钱多就做什么，很多企业表面在做制造业，其实很大一部分暗地里都去做了房地产、金融投资。选择了制造业就要耐得住寂寞，制造业最大的使命是真正改变世界。

Z点评：网红是怎样炼成的？问问董小姐。

华为两款处理器命名曝光：麒麟1020、麒麟820



华为两款处理器命名曝光

Twitter博主Teme爆料称，华为下一代旗舰处理器命名为麒麟1020，下一代中端处理器命名为麒麟820。其中麒麟1020将用在明年下半年发布的华为Mate40系列上，而明年年初发布的华为P40系列将继续使用麒麟990 5G处理器。需要注意的是，该消息仅为爆料，不代表既定事实。



此前，HC报道称，业内消息人士指出，华为已开始使用5nm技术工艺试制麒麟1000处理器，将在明年下半年投入商业运营。麒麟990芯片使用A76 CPU架构，麒麟1000将使用A77架构。

可以肯定的是，5nm制程的麒麟旗舰芯片将在明年下半年上市，目前爆料的命名方式有麒麟1000和麒麟1020两种

Z点评：期待5nm制程表现。【7339543】

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（本文图片来自互联网）

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