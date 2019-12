中关村在线消息:前段时间,摩托罗拉正式宣布将于12月3日在巴西发布旗下首款升降摄像头手机。有知情人士推测,该机正是此前被多次曝光的Moto One Hyper,今日有外媒曝光了这款手机的渲染图。



网曝Moto One Hyper渲染图

据此前消息,Moto One Hyper正面将采用一块6.39英寸的LCD显示屏,前置相机通过升降式结构隐藏在机身顶部;背部搭载了6400万像素主摄+景深镜头的双摄组合,同时在相机模组右侧的居中位置还配备了实体的指纹识别模组。



Moto One Hyper采用后置双摄+升降前摄方案

其他方面,Moto One Hyper将搭载高通骁龙675处理器,并配备4GB+128GB存储组合,机身内置3600mAh电池,同时还保留了3.5mm耳机接口。值得注意的是,该机还在指纹识别模块的外圈配备了LED灯作为通知灯功能。【7339534】

(本文图片来自网络)

