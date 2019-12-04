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    谷歌表示80％的Android应用默认使用加密流量

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据悉，谷歌表示截至2019年10月，官方Play商店下载的80％可通过 Android 的应用程序正在使用 HTTPS 加密各自的网络流量。

    谷歌表示80％的Android应用默认使用加密流量

    谷歌表示80％的Android应用默认使用加密流量
    谷歌表示80％的Android应用默认使用加密流量

    对于直接针对 Android 9 的应用，该数字甚至更高，达到 90％。这意味着进入或离开这些应用程序之一的流量是经过加密的，第三方无法拦截或读取。

    谷歌预计，这一数字将在未来几年内上升，这主要是由于该公司自 2016 年以来已逐步推出并实施了一系列措施。其中包括了 IDE 工具和 Google Play 开发人员仪表板中的警告。

    自 2017 年以来，谷歌一直在推动 Android 开发人员将加密流量集成到其应用程序中，以便在应用程序通过Internet或网络进行通信时提供更好的安全性和隐私性。

    除了 Android 应用程序制造商之外，Google 还成功地推动了网站采用 HTTPS 代替易受攻击的 HTTP 协议。

    据谷歌的透明度报告，Chrome 内的 HTTPS 使用率现在介于 85％ 和 95％ 之间，具体取决于平台。

    现在 Android 中的 Chrome 内加载的所有网站中，有 89％ 是通过 HTTPS 加载的。在 Windows 版 Chrome 上，这个数字是 84％。【7339035】

    （文中图片来自互联网）

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