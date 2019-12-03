2019中国数据与存储峰会在京举行 共绘数智·未来

5G、AI、物联网和大数据等关键技术的快速发展，带来了海量数据的爆炸式增长，新数据时代对数据基础设施提出了更高的要求。什么是新一代数据基础设施，存储未来将何去何从，成为当今产业界共同关心的话题。





2019中国数据与存储峰会（DATA & STORAGE SUMMIT）盛大开幕

12月3日，由百易传媒（DOIT）主办的2019中国数据与存储峰会（DATA & STORAGE SUMMIT）在北京盛大开幕，与众专家对新一代关键存储技术趋势及数据创新应用进行了热议，大家一致认为数据智能将成为数字产业发展的关键推动力，驱动中国和企业数字化转型。

本次峰会为期两天，包含主论坛、CIO高峰对话，以及大数据、闪存系统、分布式存储、第二存储与容灾备份、超融合与云存储、人工智能、数据创新与安全可控、容器创新与应用、SCM第五代存储与闪存控制器等十大主题论坛，超过100场的专业知识分享。初步统计，本届峰会吸引了来自政、企、产、学、研、媒体等各方参会者约2000人，在线直播观看观众再创新高，超过10万余人次。

聚焦数据与存储产业，提升全球数据智能水平

作为数字经济的关键生产要素，数据不仅是现代企业的血液，也是企业的生命，数据需要存储技术保驾护航，数据创新应用也对存储技术和产品解决方案提出了更高的需求。

2019中国数据与存储峰会上，英特尔中国区非易失性存储事业部总经理刘钢，浪潮存储产品线总经理李辉，华为智能数据与存储领域副总裁张福鹏，戴尔科技集团大中华区售前系统工程部解决方案架构师姜永凯，深圳市瑞驰信息技术有限公司副总裁郭昊，新华三集团计算存储产品线产品与解决方案部总经理武家春，中国计算机学会信息存储专委会主任委员、华中科技大学计算机学院院长冯丹，华中科技大学武汉光电研究中心教授谢长生等著名企业代表与学术界专家出席本次峰会并发表主题演讲，分别就当今存储产业发展现状、面临的挑战以及技术与市场趋势进行了详细解读。

此外，IBM系统部存储软件业务总监周立旸、紫晶信息存储技术股份有限公司总经理钟国裕、国科微首席安全技术官吴冬凌、深信服基础架构BU市场总经理兼CTO陈小亮、SUSE中国区技术总监林培峰和宝存Chief Engineer苗宁忠等众多专家从数据价值创新的角度出发，结合最新技术和应用进行深入介绍。





“2019中国存储杰出贡献奖”隆重揭晓

中国存储市场发展的20年，是产学研用融合，风起云涌的20年，也是存储产业历经风霜，从小变大，由弱变强的20年，更是无数杰出人物和杰出企业涌现的20年。衔环结草，为推动数据存储产业的发展，表彰做出杰出贡献的单位和个人，2019数据与峰会特设了“2019中国存储杰出贡献奖”个人和企业奖各一名，凭借杰出优异的表现，中国科学院刘明院士和华为技术有限公司荣膺大奖。

中国科学院刘明院士和华为技术有限公司荣膺大奖

其中，刘明院士长期从事半导体存储器和集成电路微纳加工工艺研究，在阻变存储器机理和拓展新型闪存材料等的多个方面取得国际领先地位，多项成果在我国工业界得到了实际应用，产生了较高的社会效益和经济效益。

在企业层面，华为潜心研发并注重实际应用，全方位掌握了从存储控制芯片、固态盘到存储系统架构及存储系统软件领域的核心技术，华为存储已经跃居中国存储市场销量第一，并且使中国存储产品具备了世界竞争力。

领先者自身不懈的探索和成功的实践，无疑将激励更多的后来者，为促进全球科技进步和发展做出更大的贡献，获奖者实至名归。

《2019数据基础设施全景白皮书》重磅发布

基于数据的业务创新已成为当今社会的主要任务，其带动了新一轮数据应用创新的高潮。数据显示，2020年，全球将有至少55%的组织会成为“数字化的坚定者”，所部署数字平台的数量将增加一倍，到2022年，由数字拉动的经济产值将占全球GDP的60%，中国数字经济产值占⽐将超过全球平均⽔平。2019年因此被很多机构和专业媒体称为新数据时代元年。对企业和IT从业人员而言，什么样的数字基础设施才能与之相适应？创新所需要的数据从何获取？如何组织管理、开展服务业务创新？

百易传媒（DOIT）总编宋家雨解读数据云图并发布《2019数据基础设施全景白皮书》

这些都离不开数据基础设施的支撑。百易传媒（DOIT）从数据创新需求的角度出发，在本届峰会上隆重推出的《2019数据基础设施全景白皮书》，针对新一代数据基础设施以及数据计算、存储、传输、安全等领域市场现状进行了全景分析，为各界提供可参考技术产品供应商线索，加速数字化转型进程。

据悉，该白皮书以百易传媒（DOIT）首创的中国数据基础设施产业生态——“数据云图”为基础。“数据云图”在2018中国数据与存储峰会上首次发布，过去一年充实了大量新兴企业，内容翔实、丰富、形式简洁，受到业界广泛关注和高度好评，成为导览全球数据基础设施产业生态、快速了解数字产业布局的参考依据。

“数据云图”2019发布

在数字经济时代，数据已经成为关键生产要素，成为驱动数字经济创新发展的核心动能。在主题为“数据价值挖掘及智能应用”的CIO高峰对话环节，来自中石油东方地球物理公司、恒力石化、华泰保险、国家基因库生物信息数据库等知名企业代表进行了热烈探讨。

中国数据与存储峰会：引领数据智能产业风向

从2005年以“信息存储未来”开篇论道，历经十五载，中国数据与存储峰会记录并见证了数据与存储产业的高速发展，已累计为上百万企业用户提供专业知识、经验交流和分享平台。

本届峰会，组委会特别颁发了“百易奖”——2019 企业IT风云榜和2019存储风云榜，既是对包括云计算、服务器、数据库、人工智能、大数据、网络以及存储产品市场杰出产品的表彰，也是2019年数据基础设施的总结和梳理。

作为一家中国数字产业生态服务企业，百易传媒（DOIT）始终聚焦于存储和数据基础设施领域，着力推进存储产业健康快速发展、提升行业数字化与智能化水平，加速全社会的数字化转型。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：2019中国数据与存储峰会在京举行 共绘数智·未来http://news.zol.com.cn/733/7338163.html