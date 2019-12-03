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    墨西哥警方出手大方 购入15辆特斯拉电动皮卡

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间12月3日消息，据外媒报道，近日墨西哥的一名市长已经决定，向特斯拉订购15辆Cybertruck电动皮卡。这15辆Cybertruck电动皮卡也将会最终改装成为警车。

    墨西哥警方出手大方 购入15辆特斯拉电动皮卡
    墨西哥警方出手大方 购入15辆特斯拉电动皮卡

    特斯拉电动皮卡自发布以来就受到了人们的广泛关注。之前，马斯克已经宣布过电动皮卡的预订量超过了20万。上周他又在推特上宣布，特斯拉电动皮卡的预订量已经超过了25万。

    上个月的特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)在洛杉矶正式发布了特斯拉首款电动皮卡Cybertruck，起售价为3.99万美元（约合人民币28.05万元）。

    车身尺寸方面，长为5885mm，宽为2027mm，高为1908mm，皮卡后备箱长度为1981mm，完全就是一个“大怪兽”。

    具体性能参数方面，Cybertruck的0-60英里加速时间为2.9s，1/4英里加速成绩为10.8秒。有效载荷为3500lbs（约1587kg），拖曳能力达到14000lbs（约6350kg）。

    关于其他，不同版本Cybertruck从250+miles（约402+km）到500+miles（805+km），支持最高250kW充电速度。售价方面，马斯克表示起售价将会低于5万美元。

    （本文图片来自互联网）

    （7338145）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/733/7338145.html report 915 中关村在线消息：北京时间12月3日消息，据外媒报道，近日墨西哥的一名市长已经决定，向特斯拉订购15辆Cybertruck电动皮卡。这15辆Cybertruck电动皮卡也将会最终改装成为警车。墨西哥警方出手大方 购入15辆特斯拉电动皮卡特斯拉电动皮卡自发布以来就受到了人们的广泛关注...
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