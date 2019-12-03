中关村在线消息：近日据悉，11月18日发布iOS 13.2.3版本更新之后，今天苹果关闭了iOS 13.2.2的认证通道，意味着已经升级的用户无法再降级到之前版本。



苹果关闭iOS 13.2.2认证通道 无法再降级

iOS 13.2.2和iPadOS 13.2.2于11月上旬发布，更像是紧急修复版本，解决了杀进程在内的诸多问题。

在修复杀后台问题之后，似乎存在严重的电池BUG，数个充放电循环后都证实，iOS 13.2.2中电池明显不耐用了。另外，iOS 13.2.2还被曝存在WiFi/蓝牙断连的情况。

苹果鼓励用户始终保持设备更新，这对于获得更安全和稳定的体验通常是一件好事。Apple仍在进行下一个大型iOS和iPadOS软件更新，即iOS 13.3和iPadOS 13.3。

这些更新目前处于beta测试中。这些新版本有望在今年晚些时候推出，最有可能在12月初或中旬推出新功能和改进。

iOS 13.3和iPadOS 13.3将随附tvOS 13.3，watchOS 6.1.1和macOS Catalina 10.15.2软件更新。

如果您使用的是iOS 13.2或iPadOS 13.2，建议您尽快升级到最新的iOS 13.2.3和iPadOS 13.2.3固件。【7337952】

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