早报：华为手机Q3销量增长26% 暴风集团仅剩10余人

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

先来看看有关苹果的两则新闻。

苹果正式完成收购英特尔智能手机调制解调器业务



苹果正式完成收购英特尔智能手机调制解调器业务

英特尔今天宣布，经过监管部门的批准，英特尔已完成以10亿美元的价格将其大部分智能手机调制解调器业务出售给苹果的交易。该交易于7月首次宣布，其中包括知识产权，设备以及大约2200名英特尔员工加入苹果。



这笔交易使苹果公司从英特尔那里获得了大量的无线专利。苹果目前拥有超过17,000项无线技术专利，从蜂窝标准协议到调制解调器架构和调制解调器研发等。英特尔将保留为非智能电话应用（例如PC，物联网设备和自动驾驶汽车）开发调制解调器的能力。

曝苹果2020年MacBook Pro首次支持Face ID



曝苹果2020年MacBook Pro首次支持Face ID

据外媒iLounge报道，“Face ID”是一种面部识别功能，正逐渐从iPhone扩展到iPad Pro上。到2020年，苹果MacBook Pro笔记本可能会配备Face ID面容识别功能。



根据报道，Face ID首先在MacBook Pro笔记本中引入，然后在其他MacBooks中采用。此外，Face ID似乎可以安装在iPad Air机型中。有传言称MacBook（和Mac）将配备Face ID。此外，苹果公司提交的专利信息显示有望增加该功能。

当前的MacBook Pro和MacBook型号具有Touch ID（指纹识别功能），但是当你使用外部键盘或显示器离开Mac时，要伸出手比较麻烦。而Face ID能够正确读取远处的人脸。

中国移动科普：5G普及不会令4G速率下降



中国移动科普：5G普及不会令4G速率下降

中国移动的技术人员近期科普了关于5G和4G的速率问题。技术人员表示，不同频率的电磁波，会有各自的专属通道，叫做频段，每个频段各自互不影响。中国移动5G主要使用2.6GHZ和4.9GHZ频段，与4G频段并不相同。



举个栗子：假设把5G和4G频段整体比作八车道公路，5G建设前，4G使用三个车道，5G建设后，是在一旁另外开辟了五个车道，5G并不会抢占4G的频段，4G的带宽和速率也不会改变。

腾讯代理的国行Switch终于要来了！12月4日



腾讯代理的国行Switch终于要来了

腾讯NintendoSwitch 官微发布消息称：“感谢大家对国行Nintendo Switch相关筹备工作的持续关心与支持。12月4日，我们将与大家分享一些更新。 ”不出意外，届时腾讯将公布国行Switch的发售详情。



从之前泄露的国行版Switch外包装信息来看，购买腾讯代理的国行版Switch主机的玩家将能够享受到为期1年的保修服务。除了国行Switch主机外，基座、转轴式充电支架、Switch Pro手柄及电源线也都一应俱全。

格力电器股权转让完成 高瓴资本正式成为第一大股东



格力电器股权转让完成

格力电器发布公告显示，格力集团与高瓴资本旗下珠海明骏投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海明骏”）签署了《珠海格力集团有限公司与珠海明骏投资合伙企业（有限合伙）关于珠海格力电器股份有限公司15%股份之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），高瓴资本取代格力集团成为格力电器最大股东。



股份转让完成后，格力电器将变更为无实际控制人，向现代化企业治理结构进一步迈进。同时，公告显示，珠海明骏相关方与格力电器管理层已达成一致，各方均不谋求格力电器实际控制权。

Q3全球手机手机销量报告：华为同比增长26% iPhone下滑10.7%



Q3全球手机手机销量报告

知名统计机构Gartner发布的2019年第三季度全球手机销量报告显示，华为手机同比增长26%，苹果同比下滑10.7%。



华为是TOP5手机厂商中唯一一家实现智能手机销量两位数增长的手机厂商。该季度，共计售出6580万台智能手机，同比增长26%。推动华为全球智能手机销量增长的主要原因是其在中国市场的表现。该季度，华为在中国售出了4050万台智能手机，份额增加了近15个百分点。

苹果iPhone在2019年第三季度销量继续下滑，共售出4080万台，同比下降10.7%。另外，智能手机市场份额向头部品牌集中的趋势更加明显。



Redmi K30官方预热

Redmi发布K30新品海报，宣布将于今天公布Redmi品牌全球代言人，该机将于12月10日发布。米粉纷纷留言：“王一博”。毫无疑问，今天会公布Redmi K30及其代言人王一博。



据悉，Redmi K30系列采用了挖孔屏方案，而且是双孔设计。这是小米系首款挖孔屏手机，小米集团中国区总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰透露Redmi K30屏幕采用了很多新技术。

暴风集团最新公告：除了老板高管已全部辞职 员工仅剩10余人



暴风集团最新公告

暴风集团(300431.SZ)公告称，除冯鑫外，公司的高级管理人员已全部辞职，协助信息披露事务的证券事务代表也已经辞职，公司目前仅剩10余人。由于资金状况紧张，公司存在拖欠部分员工工资的情形。



2015年暴风集团上市，曾在40个交易日里拉出36个涨停板，股价最高时曾达到327元，市值突破408亿元。上市两个月暴风内部诞生10个亿万富翁，31个千万富翁，66个百万富翁。

截止11月28日上午10时许，暴风集团的股价为3.54元，市值仅剩11.6亿元。

官方暗示：三星Galaxy S10 Lite即将发布



三星Galaxy S10 Lite即将发布

三星在其法国网站上已上线Galaxy S10 Lite的支持页面，暗示新机即将面世。该页面适用于SM-G770F / DS型号，也就是Galaxy S10 Lite。据悉该机会提供4,500mAh电池和45W快速充电，搭载骁龙855芯片以及8GB RAM。



相机方面，Galaxy S10 Lite将搭载48MP主摄，12MP超广角摄像头和5MP深度传感器，正面将有一个32MP自拍摄像头。三星似乎很快将发布Galaxy S10 Lite，是否会推出Galaxy Note10 Lite尚不清楚。

欧盟：已对谷歌Facebook数据收集行为展开调查



欧盟：已对谷歌Facebook数据收集行为展开调查

欧盟委员会一发言人周一通过电子邮件向媒体表示：“作为对谷歌和Facebook数据收集行为展开初步调查的一部分，欧盟委员会已经发出了调查问卷。这些调查涉及数据收集、处理、使用和创收方式，包括用于网络广告目的的收据收集行为。”该发言人同时指出，这一初步调查目前仍在进行当中。



对此，谷歌公司发言人称：“我们使用数据，目的是让我们的互联网服务变得更实用，并显示和用户关联度更高的广告。与此同时，我们赋予消费者管理、删除或转移数据的控制权。在这方面，我们将继续与欧盟委员会和其他机构进行合作。”

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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