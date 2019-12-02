晚报：小米宣布进入日本市场 MAX系列确认终结

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

卢伟冰微博确认 小米MAX系列不会有了





小米集团副总裁、红米Redmi 品牌总经理卢伟冰在微博上与网友互动时表示，今后将不会推出小米MAX系列大屏手机。

今年6月份的时候，雷军就曾经表示过今年并不会有小米MAX系列手机推出，之后卢伟冰曾经向网友征求过相关的意见，网友表示应该砍掉这一系列并入到Redmi品牌之下。

Z点评：精简产品线似乎是更好地选择。。

小米宣布12月9日进入日本市场





小米日本官方推特今日发文宣布，将于12月9日进军日本市场，并在当日举行发布会。关于小米将进入日本市场的消息其实已经不算新闻了，之前小米手机产品市场总监臧智渊就曾转发过进入日本市场的相关报道，但此前一直都显示是2020年的计划。

Z点评：与印度的入门级市场不同，小米进入日本需要找到新的定位。

三星Galaxy S11屏幕面板曝光 底部边框再收窄





知名爆料博主晒出了一张疑似三星Galaxy S11屏幕面板的照片。照片显示Galaxy S11下下巴部分的黑边相较于三星Note 10系列再次收窄，整体基本与之前曝光的渲染图表现一致，同时左右两边的边框则未见明显变化。

Z点评：还需多久才能实现真正的100%全面屏呢？

荣耀公布MagicBook战报 销量突破10000台





今天荣耀官方微博正式宣布，荣耀新款MagicBook电脑在发售日当天销量就已经突破了10000台，当天销量也是全网第一。荣耀V30发布会的时候，他们正式公开了新款MagicBook。

Z点评：当天售出10000台电脑确实不容易。

realme CEO：2020国内市场新机全系标配5G





realme CEO、创始人李炳忠在微博发文表示，realme明年将在国内市场全系标配5G手机，包括千元机也将支持5G网络。

李炳忠称：“作为包袱最小的5G玩家，realme将完成从千元入门到高端旗舰的全价位段5G机型覆盖，以‘普及者’的身份积极参与5G的推进，让每一个年轻人都能享受5G越级体验！”

Z点评：彻底抛弃4G需要勇气。

格力电器回应停牌：预计停牌不超过一个交易日





今早，深交所发布公告称格力电器证券于2019年12月2日开市起临时停牌。对此格力电器发布公告称，格力集团与最终受让方珠海明骏投资合伙企业（有限合伙）拟签署股份转让协议，股票停牌时间预计不超过一个交易日。

Z点评：临时停牌而已，不用多想。

深圳要求在明年8月实现5G基站全覆盖





深圳市委书记王伟在“数字政府”高级别研讨会上表示，深圳要在明年8月实现5G基站全覆盖，同时率先搭建起5G应用平台。

按照规划，深圳将在今年年底前建成1.5万个5G基站，明年8月建成4.5万个5G基站，实现全面覆盖。目前深圳市的5G基站建成达到1.3万个。

Z点评：深圳科技公司这么多，需求大，进度快也很正常。

任天堂Switch天猫官方旗舰店将开业





任天堂Switch官方天猫旗舰店已上线营销页面，并显示即将正式开业。早在上个月，就有一组国行Switch游戏机机器配件的包装图片，其中包括国行Switch主机、基座、Switch Pro手柄和电源线等多款产品的外包装。

Z点评：基本上是坐实了，大家就等这两天官宣吧。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。（7337411）

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