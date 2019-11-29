COAA成都年会引爆现代办公新潮流 参展人数创历史新高

2019年11月28日-30日，以“跨界互联•智慧办公”为主题的2019年中国现代办公行业年会在“天府之城”成都盛大开幕。商用办公领域众多研究机构、投资机构、龙头企业、权威媒体共襄盛举，探寻产业发展的下一个风口机遇。本次COAA成都年会的成功举办，彻底引爆现代办公新潮流，参展人数再创历史新高。





2019年中国现代办公行业年会COAA盛大开幕

作为智慧办公产业的重磅级年度盛会，本届COAA成都年会无论是在参展厂商规模还是在会员数规模均创下历年来的历史新高，成为第一大看点。据悉，作为活动主办方，OA协会数突破5000创历史新高，现场超过4000家经销商、200家大办公品牌商、300位协会理事逾一万人莅临展会现场，呈现前沿的业界软件、硬件、解决方案及成功案例。

丰富的主题活动和论坛提供大量交流互动的机会，成为本届COAA成都年会第二大看点。电商对行业影响几何？新的经济形势下应采取怎样的经营管理策略？渠道中心应放在一线城市还是深入下沉？一线销售和服务人员是如何服务顾客的？在现场能够充分地互动、碰撞观点，加深对行业的了解，探寻OA产业发展的变革与突破。



OA协会会长王远强先生带领OA协会创造新辉煌

ZOL携手百度智能小程序亮相COAA程度年会，实现为商用办公领域产业伙伴赋能新价值及新高效的营销闭环解决方案，帮助传统OA企业实现互联网营销转型成为本届COAA成都年会的又一亮点。ZOL董事长刘小东，ZOL副总裁、智慧营销事业群总经理蔡小鹏，以及百度智能小程序生态与运营负责人柳菲女士作为重要嘉宾莅临现场。

中关村在线深耕科技产业20年，对OA办公产业发展一直保持高度关注。此次ZOL重磅参与2019年中国现代办公行业年会，不仅将百度“百家号+智能小程序”的最新移动化战略及创新的品销一体化营销生态闭环带入OA办公行业，更是联合展会官方共同发布《中国现代办公行业年度调查报告》，树立全新OA产业标准，引领未来OA产业新趋势。



百度智能小程序生态与运营负责人柳菲女士

跨界、互联、智慧，在这些充满科技色彩的关键词渲染下，这不仅是一次OA产业的盛会，同时也成为互联网科技创新赋能传统产业的全新突破口。正如百度智能小程序生态与运营负责人柳菲女士带来的精彩分享，百度作为中文领域最大的流量入口，在不断推陈出新快速迭代的互联网科技产业浪潮中，亦在进行锐意创新变革。

百度推行“搜索+信息流”和“百家号+智能小程序”的立体化布局，面向超10亿用户打造全新“需求闭环”创新生态。柳菲表示，百度智能小程序月活跃用户达3亿，覆盖271个行业，实现30万品牌入驻。“百家号+智能小程序”的创新生态能够帮助传统的OA企业实现打造触达更精准、转化更高效、用户更依赖的移动互联网品销合一解决方案。

在电商平台高度发展的今天，互联网营销成为OA品牌商打开销路的新通途。ZOL积极拥抱百度创新生态，实现从媒体传播到百度生态代运营角色的转变，目前已成功帮助28个品牌290家零售商切入百度智能小程序生态。借助此次COAA年会，更是携手百度智能生态打开了OA商用领域的全新突破口，实现对OA办公领域较为传统营销模式的创新赋能。



ZOL副总裁 智慧营销事业群总经理蔡小鹏

以“赋能”为题，ZOL副总裁、智慧营销事业群总经理蔡小鹏分享了ZOL通过百度智能小程序帮助科技品牌实现互联网创新营销的成功案例。依托百度强大搜索流量入口及精准信息流推送，入驻百度智能小程序可帮助OA品牌真正实现用户、内容、流量、销售、品推五大维度一站式的营销方案，令OA品牌在移动互联网浪潮中拥有完全属于自己的阵地。

而在帮助品牌商快速切入百度全生态的路径当中，ZOL更加强调的是“代运营”的角色。以强大的媒体宣发能力为根本，通过百度搜索及信息流精准推送获取用户关注。以优质内容帮助品牌商建立与用户的连接，培养用户对于品牌的好感，最终影响用户决策。如今百度智能小程序已打通线上销售渠道，用户一键即可实现轻松购买。



ZOL通过百度生态代运营赋能OA产业伙伴营销创新

OA办公产品不同于消费类科技产品，传统线下渠道仍占有较高的比重。ZOL通过产品与服务快速迭代，可为OA品牌线下销售渠道提供多平台多手段营销、会员系统、进销存及库存管理、业务财务一体化管理等服务。ZOL强大的渠道服务能力、B端供应链能力和互联网销售能力，已成功帮助客户把渠道铺设15个省；SaaS产品服务12000家客户。

为满足COAA年会现场数千名OA产业伙伴的热切需求，在本次COAA年会期间ZOL展台（6号馆A15展台）开放了百度智能小程序免费试用活动，登记名单的OA合作伙伴即可在现场感受到百度智能小程序生态的强大实力。在未来，百度还将陆续开放80种入口，持续为小程序获客引流，真正帮助OA产业伙伴实现互联网营销转型。

如今，OA行业中无论品牌端还是销售端都在谈互联网营销转型，但真正能够积极拥抱互联网新业态，实现从流量到销量高效精准转化的成功案例却少之又少。通过ZOL×百度创新营销生态，无疑给传统的OA产业带来了新价值及新高效的营销闭环解决方案，帮助OA产业伙伴抓住移动互联网时代的新风口，未来更多精彩值得期待！

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