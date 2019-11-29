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    华为手机华为 Mate X（8GB/512GB/全网通/5G版）

    华为Mate X 5G第四次开放购买 这次能抢到吗？

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    中关村在线消息：前面三次都没有抢到的人机会来了，华为Mate X 5G折叠屏手机现在又开启了第四轮销售，售价一样是16999元，赠半价换屏服务。仍然是数量有限，要的得抓紧。

    华为Mate X 5G折叠屏手机今天上午10点08分再次开抢

    在此之前，华为分别在11月15日、18日、21日开启过Mate X 5G的购买，均是被秒光，这是第四次开放了。

    外观设计上，华为Mate X采用折叠屏设计，即折叠时主屏为6.6英寸的折叠手机（背面屏幕为6.38英寸），展开后，秒变8英寸“平板电脑”，最薄处厚度仅5.4毫米。而且创新的鹰翼式折叠屏零开孔、零挖槽，带来浑然一体的广阔视野。

    华为表示，为了实现折叠屏设计采用了双层聚酰亚胺结构，强度提升40%。

    拍照方面，华为Mate X为后置四摄，分别为4000万像素超感光主摄、800万像素长焦镜头、16000超广角镜头、3D深感摄像头。最高支持ISO 204800、45倍变焦范围（3倍光学、30倍数码变焦）、2.5cm超微距拍摄，支持OIS+AIS超级防抖。

    网络支持上，华为Mate X 5G可以同时支持SA和NSA两种组网方式，支持5G+4G双卡双待。4500mAh大电池配合华为SuperCharge 55W超级快充技术，30分钟即可充电85%。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：华为Mate X 5G第四次开放购买 这次能抢到吗？http://news.zol.com.cn/733/7335415.html

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