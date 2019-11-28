vivo JoviOS手机系统曝光 vivo X30或将首发

中关村在线消息：今天中午，vivo旗下Funtouch OS项目经理葛亚男在微博公布了一张“JoviOS”的logo，暗示vivo全新的手机系统将至。同时，他还在评论中透露将会在发布会上公布适配计划。



vivo新系统即将亮相

综合目前已知消息来看，即将在下个月发布的vivo X30双模5G手机将首发这款全新的手机系统。据此前消息，vivo X30将搭载三星旗下首款集成5G基带的处理器——Exynos 980。该芯片采内置两颗2.2GHz的Cortex-A77核心和六颗1.8GHz的A55核心，GPU为Mali-G76 MP5；同时，其内置的5G基带支持SA/NSA双模5G网络连接。



vivo X30或将首发JoviOS系统

其他方面，vivo X30正面将采用一块6.5英寸真全面屏，屏幕刷新率为90Hz，前置相机为升降式结构，规格为3200万像素；机身内置4500mAh电池；后置相机采用6400万像素+800万像素+1300万像素+200万像素四摄组合。

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