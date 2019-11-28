中关村在线消息：据悉，今年谷歌推出了 Pixel 4 / Pixel 4 XL 智能机，其引入 的 Night Sight 夜拍功能，可带来令人印象深刻的天文摄影体验，近日谷歌在博客中披露了该功能的更多相关信息。







谷歌解读Pixel天文摄影功能的技术细节

在该文中，谷歌详细介绍了 Pixel 4 智能机的 Night Sight 功能，以及打造期间所面临过的技术挑战。



工程师解释了拍摄低光天空图像的各个方面，包括曝光时间、固定暗电流、以及热像素，以帮助在黑暗环境中完成场景构图、自动对焦、正确处理天空图像等操作。

在低光摄影中，曝光是众多挑战之一。能够进入相机传感器的光线，决定了图像的亮度。为此，相机需要更长的曝光时间，但这很容易导致夜空出现运动模糊或星轨。

请想象一下夜间马路上汽车尾灯在照片中留下的痕迹，无意中挪动的相机，又会导致光线出现一丝的偏移。而恒星的运动，同样会在图像上留下痕迹。

Pixel 团队通过在较短的 16 秒曝光时间内拍摄 15 帧图像的方式，克服了这一问题。帖子中还详细介绍了其它有趣的方面，例如为减轻热像素而做出的努力。

弱光环境下拍摄的图像上，可能出现小的亮点。借助机器学习和训练有素的卷积神经网络来识别图像中的天空，Pixel 相机应用得以对其展开精确的处理，以避免夜空过亮。

这项工作的重点在于，过曝的夜空，会导致照片看起来很像是白天拍摄的。而通过适当的处理，不仅能够改善图像的对比度，还可以通过执行“特定于天空的降噪”来减少图像的颗粒感。

Pixel 团队还介绍了一些有趣的技术窍门，感兴趣的朋友可参考来提升 Pixel 3、Pixel 3a、Pixel 4 等设备的夜拍体验。

（文中图片来自互联网）

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