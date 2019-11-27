中关村在线消息：近日据外媒AppleInsider消息，由已故苹果联合创始人史蒂夫·乔布斯签名的Macintosh System Tools软盘正在被拍卖，这件技术纪念品的预估成交价为至少7500美元。



乔布斯签名软盘被拍卖 预计成交价高达7500美元

曾经处理过许多与苹果和乔布斯纪念品相关的销售活动的波士顿RR拍卖公司将负责此次拍卖，Macintosh系统工具6.0版软盘由乔布斯用黑色毡尖笔签名。

列为“精细”状态时，签名有点模糊，而软盘本身看起来状态良好，只有少量瑕疵。

该软盘的起拍价为1000美元，经过七次竞标价已跃升至4600美元，目前仍然维持该价格。下一个出价固定为5060美元，所谓的30分钟规则将于12月4日生效。

据RR拍卖公司的网站，潜在买家必须在美国东部时间12月4日下午6点之前出价，才有资格获得延长的竞标期。

在扩展竞标期间，每次新竞标都会重置一个30分钟的计时器，该计时器一旦结束就会关闭交易。

在今年8月，一份由乔布斯签名的皮克斯《玩具总动员》海报被拍出，成交价达31250美元。而在2017年,乔布斯签名的一份网络世界博览会(Networld Expo)海报以19640美元的价格拍出。

乔布斯签名的商品拍卖包括：以27000美元价格拍出的剪报，以47775美元价格拍出的Macworld首发杂志，以及以超过174000美元价格拍出的求职申请文件。

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：乔布斯签名软盘被拍卖 预计成交价高达7500美元http://news.zol.com.cn/733/7333552.html