中关村在线消息：据悉，正在顺利研发的Bliss OS是一个基于Android-x86项目的开源操作系统，它能让您在任意Linux，Windows或Chromebook PC或平板电脑设备上运行最新的Android 10移动操作系统。



BlissOS12的研发：可在桌面设备安装安卓10系统

该系统基于AOSP（Android开放源代码项目）和Android-x86项目，并根据屏幕大小自动调整显示，提供了丰富了自定义选项和主题设置。

还对电池进行了优化，添加了额外的安全性选项和相关功能，支持大部分主流游戏手柄，兼容ARM / ARM64应用程序。

目前Bliss OS 12已经进入早期开发阶段，有望让您在PC上运行最新的Android 10移动操作系统。Bliss OS开发人员说：“我们已经开始了基于Android 10的Bliss OS 12首轮测试。

目前该版本处于‘正在开发中’状态，不推荐作为日常使用。对于此版本，我们建议您安装到预先存在的NTFS分区或Windows分区，在我们的USB安装器中选择不格式化。”

如果您确实想在PC上运行Android 10，并且希望Bliss OS 12变得稳定并可以被广泛采用，则可以按照XDA帖子的说明在官方网站上进行下载，而且您也可以自己构建Bliss OS。

安装该版本需要最新的Ubuntu LTS版本，拥有双核处理器、8G内存（虚拟机为16GB），以及大约250GB可用硬盘空间的计算机。 Bliss OS开发人员已在GitHub上提供了深入的构建说明，以帮助您为PC构建基于x86的.ISO镜像。

（文中图片来自互联网）

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