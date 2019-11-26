中关村在线消息：近日据悉，知名苹果外设制造商 Satechi，刚推出了一款适合 macOS 用户的紧凑型背光蓝牙键盘，价格只有原版的一半。



Satechi推匹配macOS用户紧凑型蓝牙背光键盘

对于原厂未配备键鼠外设的 Mac mini 的买家来说，Satechi 新推出的这款键盘，确实是一个不错的选择。为便于用户在各种弱光环境下使用，它甚至支持背光调节。

扩展了数字键盘区后，该产品还能够为财务应用和会计任务带来完整的输入体验。值得一提的是，该键盘还采用了响应式剪刀脚键轴，能够实现快速、准确的输入。

该键盘支持连接到三台不同的设备上，通过分配指定给特定设备的蓝牙按键，还可实现快速的设备切换，比如平板+智能机+台式机。

续航方面，其采用了蓝牙 5.0 技术，可实现长达 600 小时的续航背光开久了显然会缩一些。待机模式下，它理论上能够放 3 个月不充电。

Satechi 紧凑型蓝牙背光键盘现已在亚马逊开售，价格为 79.99 美元（约 563 RMB），使用神秘代码BACKLIT20还可获得 20%（约 \$16）的限时折扣到 11 月 27 日，喜欢的朋友可以入手了。

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