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    AppleWatch警告佩戴者心脏异常情况挽救生命

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据外媒报道，一位来自美国德克萨斯州的79岁兽医Ray Emerson就收到了来自Apple Watch的一条通知，这条信息提醒其有心房颤动AFib的情况。

    AppleWatch警告佩戴者心脏异常情况挽救生命
    AppleWatch警告佩戴者心脏异常情况挽救生命

    这是一种潜在的严重情况，因为心房颤动意味着心脏的上腔室跟下腔室存在不同步的情况。Emerson告诉媒体，Apple Watch“告诉我，我的状况并不像我以为的那么好”。

    后来医生证实了手表显示的这一条警告。“Ray，”医生说道，“你的表说对了。你有房颤。”

    随后Emerson接受了手术。据德州圣大卫医疗中心德州心律失常研究所的Jason Zagrodsky博士表示，每周至少有几次有人纯粹通过Apple Watch来获得警告。

    Zagrodsky告诉媒体，但大多数人那个时候并不知道他们身体存在的情况。

    Emerson本也属于后一类，因为他觉得Apple Watch太贵了，但幸运的是有人把它作为礼物送给了他。

    （文中图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/733/7332648.html report 731 中关村在线消息：近日据外媒报道，一位来自美国德克萨斯州的79岁兽医Ray Emerson就收到了来自Apple Watch的一条通知，这条信息提醒其有心房颤动AFib的情况。AppleWatch警告佩戴者心脏异常情况挽救生命这是一种潜在的严重情况，因为心房颤动意味着心脏的上腔室跟下腔室存...
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