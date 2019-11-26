中关村在线消息：近日据外媒报道，一位来自美国德克萨斯州的79岁兽医Ray Emerson就收到了来自Apple Watch的一条通知，这条信息提醒其有心房颤动AFib的情况。



AppleWatch警告佩戴者心脏异常情况挽救生命

这是一种潜在的严重情况，因为心房颤动意味着心脏的上腔室跟下腔室存在不同步的情况。Emerson告诉媒体，Apple Watch“告诉我，我的状况并不像我以为的那么好”。

后来医生证实了手表显示的这一条警告。“Ray，”医生说道，“你的表说对了。你有房颤。”

随后Emerson接受了手术。据德州圣大卫医疗中心德州心律失常研究所的Jason Zagrodsky博士表示，每周至少有几次有人纯粹通过Apple Watch来获得警告。

Zagrodsky告诉媒体，但大多数人那个时候并不知道他们身体存在的情况。

Emerson本也属于后一类，因为他觉得Apple Watch太贵了，但幸运的是有人把它作为礼物送给了他。

（文中图片来自互联网）

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