三星Galaxy S11+参数/价格曝光 售价超七千

中关村在线消息：随着三星Galaxy S11系列国行版获国家3C认证，近期关于该系列机型的爆料也是层出不穷。今日，有外媒曝光了三星Galaxy S11+的核心配置及售价信息。



网曝三星Galaxy S11+参数信息

爆料称显示，三星Galaxy S11+正面将采用一块6.9英寸的2K显示屏，屏幕刷新率为120Hz。据之前的消息，该机将依然延续打孔曲面屏设计，不过前摄打孔的孔径会有缩减，且屏幕四周的边框将会进一步收窄，屏幕比例也会由当前的19:9变更为20:9。



网曝三星Galaxy S11系列渲染图

相机方面，三星Galaxy S11+将采用后置四摄方案，规格分别为1.08亿像素主摄+4800万像素长焦+超广角镜头+ToF镜头，最高支持10倍光学变焦和100倍混合变焦。此外还有消息称三星将在Galaxy S11+上采用配备前置三摄解决方案，增加一颗广角和一颗3D TOF镜头。

核心方面，三星Galaxy S11+将拥有搭载高通865和Exynos 990处理器的双版本，且两款均支持双模5G网络。

价格方面，此次曝光的消息显示三星Galaxy S11+起售价为999美元（约合7027元人民币）。

（本文图片来自网络）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：三星Galaxy S11+参数/价格曝光 售价超七千http://news.zol.com.cn/733/7332545.html