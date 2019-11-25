华为今天发布的这好些产品 您都看过了吗？

在今天下午的华为MatePad及全场景新品发布会上，华为发布了一系列新品，从平板到音箱，从电脑到智慧屏，下面我们就一起来看看这些新品到底能不能打动人吧。

MatePad Pro





MatePad Pro是华为推出的最新一代平板产品，搭载7nm工艺的麒麟990处理器，三档能效，大核微核达芬奇架构，16核G76 GPU。

屏幕方面，华为MatePad Pro采用2K QHD高分屏，边框仅4.9mm，拥有16:10长宽比与DCI-P3色域覆盖，PPI为280，对比度为1500:1，通过莱茵低蓝光认证。

续航方面，华为MatePad Pro是全球首款无线充电平板，支持15W正向无线充电，7.5W反向无线充电。

散热方面，华为MatePad Pro采用3D石墨片立体散热，官方称可以让设备持久冷静运行。音响方面，华为MatePad Pro搭载了四声道环绕立体声，哈曼卡顿调音，五个麦克风拾音。

软件方面，MatePad Pro搭载EMUI 10系统，平行视界功能再度升级，应用窗口比例可随心调节，支持百余款应用。



此外，平行视界功能新增微信小程序分屏，华为还宣布开放平行视界UIKit，支持零代码修改、极简配置、API调用、远程真机调测。

以下为价格信息：

华为MatePad Pro 6GB+128GB WiFi版3299元

华为MatePad Pro 8GB+256GB WiFi版3999元

华为MatePad Pro 6GB+128GB LTE版3799元

华为MatePad Pro 8GB+256GB LTE版4499元

11月25日18：08开启预售，12月12日00：00正式开售。

含手写笔、蓝牙键盘的套装版售价4999元（8GB+256GB WiFi）、5999元（GB+512GB LTE），12月25日10：08开售。

华为MateBook D 15





MateBook D 15是华为全面屏轻薄笔记本产品，采用15.6英寸防眩光屏幕，屏占比达87%，分辨率为1920×1080，拥有178°可视角度，触控板面积提升26%。

配置方面，华为MateBook D 15最高搭载全新第十代英特尔酷睿处理器，采用英伟达GeForce MX250显卡。该本采用SSD、HDD双硬盘设计，最高512GB SSD+1TB HDD，配备65W USB-C电源适配器，重量约为160g，电脑充电器支持为部分华为手机超级充电。



华为MateBook D 15配备隐藏式摄像头，可一键开启或关闭，有效保护隐私，配备指纹电源键，支持一键指纹解锁+登录。同时该机还采用鲨鱼鳍2.0静音风扇，更强风量，超强静音，散热能力大幅提升。

华为MateBook D 15还支持多屏协同功能，一碰即联，PC手机无缝交互传输，文件双向拖拽，预装正版Windows 10家庭版系统。

以下为价格信息：

华为MateBook D 14锐龙版 R5/8GB/512GB SSD售价3999元

华为MateBook D 14锐龙版 R5/16GB/512GB SSD售价4299元

华为MateBook D 14 i5/8GB/512GB SSD/MX250 售价5199元

华为MateBook D 14 i5/16GB/512GB SSD/MX250 售价5499元

华为MateBook D 14 i7/16GB/512GB SSD/MX250 售价6499元

华为MateBook D 15锐龙版 R5/8GB/256GB SSD售价3999元

华为MateBook D 15锐龙版 R5/16GB/256GB SSD售价4299元

华为MateBook D 15 i5/8GB/256GB SSD/MX250 售价5299元

华为MateBook D 15 i5/16GB/512GB SSD/MX250 售价5599元

华为MateBook D 15 i7/16GB/512GB SSD/MX250 售价6599元

11月25日18：08开启预售，12月3日10：00正式开售。

华为Sound X





华为Sound X是华为与帝瓦雷联合设计的一款智能音箱产品，其主要设计灵感是来自维也纳音乐金色大厅穹顶。

该音箱尺寸为165mm×203mm，重量为3.5kg，采用星空之夜配色，支持触摸式感应，搭载帝瓦雷60W双低音炮。

华为Sound X的双低音喇叭采用高磁性钕铁硼稀土材质，配备帝瓦雷专利Push-Push对称式声学设计及SAM低音增强技术。华为Sound X是首个通过Hi-Res认证的智能音箱，支持360度环绕音、智慧空间感知。

华为Sound X支持一碰传音功能，用手机一碰音箱即可放音乐，来电话时音箱音乐也会自动暂停。

资源方面，华为Sound X联合华为音乐和酷狗音乐，支持超过2000万首歌曲与20万首Hi-Res高解析度歌曲。

华为Sound X单只装售价1999元，11月25日18：08开启预售，12月5日10：08正式开售。立体声套装3888元，12月底发售。

华为智慧屏V75





华为智慧屏V75搭载了鸿鹄智慧芯片，支持120Hz刷新率。这些新的技术可以进一步的提升画面的清晰度和流畅感。

同时，华为智慧屏V75还支持HDR boost，增强视频对比度，让画面明暗层次更分明。

除了显示性能提升之外，华为智慧屏V75支持AI慧眼、智慧跨屏，支持坐姿/瞳距识别、骨骼关节识别、人脸识别追踪与AI健身手势控制等多项功能，为了你的身体健康保驾护航。

华为智慧屏V75售价12999元，12月12日00：00开启预售，12月25日10：08正式发售。

华为路由A2





华为路由A2是全球首款支持NFC一碰连网的路由器，采用了凌霄4核处理器，1.4GHz主频，搭载三颗凌霄WiFi芯片，六颗独立信号放大器。

华为路由A2提供2.4GHz、5GHz（低频段）、5GHz（高频段）三个频段，支持三频合一，为设备自动连接更优频段。

华为路由A2可将5GHz设备均匀分配至两个5GHz频段，实现负载均衡，支持手游加速、网课加速和物联网专属通道。

华为A2路由器售价399元，11月22日10：08开启预售，12月1日00：00正式发售。



华为5G随行WiFi售价1699元，Pro版售价2199元，11月25日18：08开启预售，12月10日10：08正式发售。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：华为今天发布的这好些产品 您都看过了吗？http://news.zol.com.cn/733/7331860.html