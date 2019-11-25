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    索尼Xperia 5宣布开源 新刷机神机诞生了

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    中关村在线消息：索尼官方宣布，索尼手机Xperia 5的源代码已经开源，用户可以自主解锁Bootlooder随便刷机了。

    索尼开源Xperia 5源代码，可任意解锁Bootloader

    据悉，开源Xperia 5源代码是索尼Open Devices项目中的一员，在开源后，人们对于Xperia 5就有了更多的控制和修改权，包括自定义修改AOSP ROM。

    Xperia 5这么快开源是没有想到的，该机最早在今年的IFA 2019上公布，上个月刚刚发售，是一款很新的机型，这并不是很常见的。

    索尼Xperia 5在外观方面依然延续了前代产品的设计，正面采用了一块6.1英寸OLED“带鱼屏”，屏幕比例依然为21:9，分辨率为2520×1080。

    配置方面，索尼Xperia 5搭载了高通骁龙855处理器，并配备6GB+128GB存储组合，运行Android 9.0系统，机身内置3140mAh电池，采用USB Type-C接口，同时机身还支持IP68级防尘防水。

    拍照方面，索尼Xperia 5在背部则左上角竖排放置了1200万主摄+1200万超广角+1200万长焦的三摄组合，且主摄与长焦镜头均支持OIS光学防抖，同时还配备了索尼自家相机设备上采用的眼部对焦、BIONZ X for mobile等技术。

    （7331733）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：索尼Xperia 5宣布开源 新刷机神机诞生了http://news.zol.com.cn/733/7331733.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/733/7331733.html report 849 中关村在线消息：索尼官方宣布，索尼手机Xperia 5的源代码已经开源，用户可以自主解锁Bootlooder随便刷机了。据悉，开源Xperia 5源代码是索尼Open Devices项目中的一员，在开源后，人们对于Xperia 5就有了更多的控制和修改权，包括自定义修改AOSP ROM。Xperia 5这么快开...
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