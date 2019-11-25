网易回应暴力辞退患病员工：我们做错了！

中关村在线消息：近期，有一名自称是网易游戏策划的员工曝光了自己在患病之后被网易暴力辞退的过程，此事引起了大众的广泛关注。今日，网易官方正式对此次的暴力裁员事件发布了公开声明。



网易官方回应暴力裁员

网易方面表示：这名被裁员工的主管并没有充分尽责地了解其患病情况，且相关人员确实存在简单粗暴、不近人情等等诸多不妥行为。对此，我们向这位前同事和他的家人，以及因此受到影响的同事和公众致歉——对不起，我们做错了。

网易声明原文如下：

说明

关于近日有网易前同事发布文章，反映其离职前的遭遇一事，网易公司说明如下：

一、今年3月底，这位前同事的主管因绩效原因向其提出解除劳动合同，文章展示的“业绩排名”，实际为工作量排名，不完全反映工作质量。经复核，其绩效确不合格。此时，该主管并没有充分尽责地了解其患病情况。

在他申请的3个月病假期间，公司按时发放了病假工资，并在今年9月19日，一次性给予其“N+1”的补偿，但反思我们的沟通和处理过程，相关人员确实存在简单粗暴、不近人情等等诸多不妥行为。

对此，我们向这位前同事和他的家人，以及因此受到影响的同事和公众致歉——对不起，我们做错了。

二、在同事的身体健康面前，网易始终认为，无论能力素质如何、业绩贡献多少，我们帮助同事渡过难关的态度是一贯的。我们为每一位员工在“五险一金”外，购买了额外的商业保险，也减轻了这位前同事在职期间的治疗费用负担。

遗憾的是，这位前同事谢绝了我们在9月主动提出“N+1"外的特殊关怀方案：在“N+1”补偿的基础上，我们将在其离职后的12个月内，继续额外每月无条件提供等同于其月基本工资的关怀金。接下来，我们将继续尝试和他进行积极有效的沟通，推进事件妥善处理，也愿意为这位前同事提供一切可行的援助。

三、人才是网易发展的基石，同事的健康、成长、发展，是网易最大的KPI。这次事件是对我们的一次警醒，网易将重新审视自己，除了进一步优化内部人才发展机制、改善员工关怀体系外，还将建立对离职员工的沟通及关怀平台，关注昔日战友的成长，分享公司发展的点滴。

网易公司

2019年11月25日

（本文图片来自网络）

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