早报：特斯拉电动皮卡预定喜人 索尼新机搭载6摄像头

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

马斯克上周发布的电动皮卡造型非常惹眼，而这辆皮卡的预定量也非常喜人。

造型粗粝也有春天 特斯拉电动皮卡获得15万订单





据外媒报道，特斯拉公司CEO艾隆·马斯克在其推特上表示，电动皮卡车发布至今已收到约15万份订单。“迄今为止，在14.6万辆赛博皮卡订单中，42%选择了双电机，41%选择了三电机，17%选择了单电机。”马斯克说到。

三星的A系列中端机型又要发新机了，这次终于要支持手写笔了。

传三星Galaxy A81增添新功能 支持S Pen





据Mysmartprice消息，三星新机Galaxy A81手机将支持S Pen。Mysmartprice表示，近日一款型号“奇怪”的三星手机曝光，型号确认为“SM-AN815F”；外媒表示目前只能猜测这款手机是支持S Pen的非Note系列智能手机，根据型号可以知道这款手机为三星Galaxy A81。

索尼明年的旗舰机似乎终于要追上了时代的步伐，加强新机的拍照。

索尼Xperia新旗舰加强拍照 将搭载六摄像头





近日Android Lovers对外发文表示，可以确认索尼Xperia新旗舰手机将配置后置六摄像头。索尼Xperia下一代旗舰智能手机将采用21:9的屏幕，这款手机的后置摄像头将有6个。此外，据消息称屏幕具有90Hz刷新率和4K分辨率等。

10月的数字游戏收入榜单出炉，排名靠前的似乎还是那几个游戏

10月数字游戏收入榜出炉 王者荣耀位列第一





据SuperData的数据，十月份全球消费者在数字版游戏上共支出88.4亿美元，较上年同期下降了3%，而移动端则是增长了7%，继续成为数字游戏的增长领跑者。这三个榜单中，排名第一的分别为《使命召唤：现代战争》、《王者荣耀》和《英雄联盟》。



摩托罗拉RAZR一公布，独特的外型就引起的人们的注意，但究竟会不会买，从调查结果看并不乐观。

消费者喜欢摩托罗拉RAZR外型 但定价太贵





近日知名媒体GSMArena对外公布了最新的调查结果，关于摩托罗拉RAZR可折叠手机，这是摩托罗拉也是全世界首款量产的翻盖式可折叠手机。大部分调查者认为摩托罗拉RAZR手机的一些设计不错，但是对配置和定价不满意。



谷歌的云游戏服务本希望给市场带来变化，但消费者似乎并不买账。

谷歌Stadia上线遇冷 皆因游戏太贵







近日，有国外玩家在体验了Stadia了之后第一时间发表了感想，认为其中最主要的问题就是Stadia上的游戏实在是太贵了。这位玩家表示200ms的延迟其实还是能够接受的，但是售价昂贵的老游戏和一款独占游戏则让人难以接受。

中国在5G领域逐渐建立起了自己的优势，而全球5G标准必要专利就是一个评判标准。

5G标准必要专利中国超三成 华为排名第一





在日前的世界5G大会上，国内媒体报道称在全球5G标准必要专利（SEP）声明中，中国公司的份额整体占了34%，位居全球首位。此外，根据北京市经信局统计数据显示，截至2019年3月，共有25家企业披露了1.3万多族5G标准必要专利，其中来自华为的占20%，位居全球企业第一位。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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