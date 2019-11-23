不爱钱的马云一年套现40亿 做慈善花了两亿多

近日胡润公布《2019胡润套现企业家30强》，马云一年套现40亿虽然在整个榜单中并不多，但马云一年套现40亿反而成为网络上热议的话题。这恐怕是跟马云自带流量以及此前他那句“我不爱钱”的金句有直接关系。马云一年套现40亿，您又怎么看呢？



马云一年套现40亿

根据《2019胡润套现企业家30强》榜单显示，通过减持阿里巴巴的部分股权马云一年套现40亿。去年马云在慈善榜上排名第十四，捐出了2亿多。去年首善是恒大的许家印，他总计捐出了40多亿。身家远远不及马云的刘强东也捐出了5亿多，也比马云多了不少。

马云的身家高达2千多亿，主要是因为他持有阿里6%多的股份。不过阿里上市之后一直没有分红，阿里把获得的超高利润都用来继续投资跟布局，因此马云实际上只能通过套现股份来获得收益。尽管马云账面上的身家很富有，但其实他并没有想象中那么有“钱”。



马云一年套现40亿

虽然说马云一年套现40亿被曝光后，又被挖出一年做慈善才花了2亿多，这显然是带有明显的道德绑架倾向的报道。马云创办了阿里巴巴，改变了许多人的生活方式，创造了巨大的财富和社会价值，解决了很多人的衣食住行和就业的问题，这才是马云的伟大之处，不应该以他花了多少钱来做慈善进行衡量。

马云一年套现40亿，其实按照他的身家来看并不多。《2019胡润套现企业家30强》排行中，排名第一的是华夏幸福的老板王学文，套现了131亿。排名第二的是恒大的许家印，他靠着恒大的分红，获得了115亿。

之所以马云一年套现40亿被格外关注，或许真的是树大招风了。

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