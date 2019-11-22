比特币因何跌破7000美元 或跟打击虚拟货币有关

最新消息，加密货币市场出现全面下跌，比特币跌破7000美元。比特币在短时跌破7000美元后，最低跌至6970美元。24时跌幅达11%，2小时最高跌幅7%。受到比特币跌破7000美元影响，目前加密货币总市值跌破 2000 亿美元大关。



比特币跌破7000美元

而引发此次比特币跌破7000美元的主因，则是央行上海总部发布《加大监管防控力度 打击虚拟货币交易》。据相关报道称，在区块链技术推广宣传过程中，虚拟货币炒作有抬头迹象。监管对于虚拟货币交易市场再度趋严，成为比特币跌破7000美元导火索。

上海市金融稳定联席会议办公室、人民银行上海总部联合上海市区两级有关部门对虚拟货币相关业务活动开展专项摸排整治工作，对发现的个别企业为注册在境外的虚拟货币交易平台提供宣传、引流等服务的问题，责令问题企业立即整改退出。

近年来，与虚拟货币相关的炒作（如ICO、IFO、IEO、IMO和STO等）花样翻新、投机盛行，价格暴涨暴跌，风险快速聚集。相关融资主体通过违规发售、流通代币，向投资者筹集资金或比特币、以太坊等虚拟货币。



比特币跌破7000美元 虚拟货币全面下挫

其本质上属于未经批准非法公开融资行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪，严重扰乱经济金融秩序和社会稳定。

下一步，上海市金融稳定联席会议办公室、央行上海总部将继续对辖内虚拟货币业务活动进行持续监测，一经发现立即处置，打早打小，防患于未然。

投资者如发现虚拟货币业务活动，以及通过部署境外服务器继续面向境内居民开展ICO及虚拟货币交易业务的组织或个人，可向监管部门举报，对其中涉嫌违法犯罪的，可向公安机关报案。

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