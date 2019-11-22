vivo X30 5G新机获3C认证 支持33W闪充

中关村在线消息：前段时间，vivo联合三星共同召开了“双模5G AI芯片沟通会”，并在会上正式宣布将于12月发布vivo X30双模5G手机。近日，该机已正式通过国内3C认证。



vivo X30 5G新机入网

根据国家质量认证中心官网数据显示，vivo旗下一款型号为“V1938T”的5G手机已获认证，据推测该机正是即将发布的vivo X30 5G版，其配备了与iQOO Neo 855版相同规格的Flashcharge 2.0快充技术，充电功率最高可达33W。



vivo X30正面搭载90Hz真全面屏

根据之前曝光的消息，vivo X30 5G正面将采用一块6.5英寸真全面屏，屏幕刷新率为90Hz，前置相机为升降式结构，规格为3200万像素；机身内置4500mAh电池；后置相机采用6400万像素+800万像素+1300万像素+200万像素四摄组合。



vivo X30 5G搭载Exynos 980处理器

核心方面，vivo X30 5G将搭载三星旗下首款集成5G基带的处理器——Exynos 980。该芯片采用了8nm工艺制程，内置两颗2.2GHz的Cortex-A77核心和六颗1.8GHz的A55核心，GPU为Mali-G76 MP5；同时，其内置的5G基带支持SA/NSA双模5G网络连接。

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