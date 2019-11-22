早报：小米回应自建工厂 三星新机渲染图曝光

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

小米要自己建工厂？看看是怎么回应的。

小米回应自建工厂：仅是量产前试研工厂





针对小米自建工厂一事，小米方面进行了回应，表示亦庄工厂只是量产前的试研工厂，并不是要进行量产手机。

雷军在昨天表示，小米工厂将于下月投产，该工厂位于北京经济技术开发区，总建筑面积18.7万平方米。

又一款三星新机曝光，一起来看看。



三星Galaxy A71渲染图曝光 后置四摄形似Note 10





爆料大神onleaks又曝光了三星Galaxy A71的渲染图，该机将于2020年发布。从图片来看，Galaxy A71正面采用Infinity-O打孔屏，背面采用矩形相机模组，拥有四颗摄像头和一颗闪光灯。

上次没抢到华为Mate X 5G的机会又来了。

华为Mate X 5G折叠屏手机今日再次开售





华为Mate X 5G在第一次开卖时被一秒抢光，为此华为决定再开启两轮发售，今天上午10：00，华为Mate X 5G将再次开放购买，8GB+512GB版本售价依然为16999元。目前为止，该机已经开售了3次。

“红衣大炮”周鸿祎经常是语出惊人，看看这次他又说了什么。

周鸿祎：5G时代所有网络攻击都可能变成物理伤害





在昨天的世界5G大会上，360董事长兼CEO周鸿祎表示，未来通过5G网络和物联网，所有网络的攻击都可以变成物理的伤害。周鸿祎称，近几年越来越多的攻击已不仅仅是影响用户的手机和电脑，而是直接攻击国家的基础设施以及工业设备。

iOS13的BUG你遇到了多少个？苹果决定要从根本上动手了。

苹果将用新方法开发iOS14以防止重蹈iOS13的覆辙





据彭博社报道，iOS13系统的BUG和漏洞已经让苹果不堪重负，因此苹果决定在iOS14中改变开发内部版本的方式。新的方法是在默认情况下禁用OS构建的所有进行中功能，必须使用特殊的配置菜单来启用，从而让开发更具灵活性。

贾跃亭终于要面对债权人了。

美国法拉第未来总部将举行贾跃亭债权人会议





据报道，美国法拉第未来总部将举行贾跃亭债权人会议，多位贾跃亭债权人已确认赴美。据悉，贾跃亭届时将当面道歉，并与债权人委员会和全体债权人一起讨论破产重组提议，以及介绍法拉第未来公司目前的融资和IPO计划。

加密货币再次碰了钉子，德国政府明确表态了。

德国政府明确不允许加密货币与法定货币竞争





德国联邦政府内阁在近日的数字化会议上表示，不允许加密货币对国家法定货币构成竞争。政府内阁认为，Libra等加密货币可能会动摇银行和信贷行业，这类货币本质上提供的是银行服务，但不是银行。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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