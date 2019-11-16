马云老师在非洲培养“马云”20年创业经验倾囊相授

“很多国家的人担心互联网、AI、机器人，只有非洲不会担心。欧洲人担心失去过去，非洲人为未来自豪。”当地时间11月14日，马云在多哥首都洛美与来自非洲法语国家的青年创业者交流时说，“不为过去担心，而为未来考虑，这是我们企业家的使命。”

来自多哥、卢旺达、几内亚、塞内加尔等非洲法语区国家的创业者对此报以热烈的欢呼和掌声。

这是马云连续第三年来到非洲。就像老师总希望学生比自己好，马云每年来到非洲，都希望能找到最优秀的创业者，培训并帮助他们成功。

因此，除了发起马云青年创业基金，为非洲创业者提供资金扶助外，马云最擅长也最愿意做的，就是尽可能地多跟当地创业者交流，用自己的失败和经验帮助他们成长为优秀的企业家。

马云老师将20年创业经验和企业经验“倾囊而授”。他对现场的非洲青年企业家说：“看到你们，就像看到20年前的我自己。和你们交流是最开心的事。”

基础设施薄弱，创业条件艰苦，是非洲创业者面临的普遍挑战。马云鼓励他们：“1999年中国比现在的非洲更困难，没有手机和4G，大部分人不相信互联网，也没有物流和信用卡。但是我相信互联网会改变中国。正因为当时的中国这也没有那也没有，才有我们这些创业者的机会。如果中国什么都有，还要我们干什么？”

马云说，来到非洲，就像看到15、20年前的中国。在他眼里，同处处担心的欧洲不同，非洲充满希望，因为“非洲什么都不担心，只想要未来”。

面对来自物流、零售、移动支付、家居等非洲各行业创业者提出的各种困惑，马云有问必答：“小公司招人要考虑你用什么人，大公司要考虑你解雇什么人”，“不要证明你比别人聪明，要证明团队比你聪明”，“客户是你最好的销售”，“品牌名字很重要，你要取一个好名字”……全是实打实的干货。

马云建议非洲创业者们：不要总想着“做马云”，不妨多看看马云的失败经验。“我人生有两个词，失败，再来。如果你放弃了，就真的失败了。不然永远有机会。这是我想告诉非洲企业家的。你不可能2年内成为马云，但可能10年后成为多哥的马云。”

多哥总统府官方社交媒体帐号对此次交流进行了全程“直播”，称马云是非洲年轻人眼中无可争议的成功象征。在推特等社交媒体，马云的视频、照片和观点持续刷屏，非洲各国的创业者们都在关注和讨论他的到访。一位多哥的创业者留言说：现在最重要的事，就是想尽办法参加马云即将出席的任何会议。

在随后的活动中，他还建议多哥总统和加纳总统建立4个“e”：首先赋能并支持创业者e-Entrepreneur；其次是互联网基础设施e-Infrastructure，让所有人都能接入互联网；再次是电子政府e-Government，这可以让政府透明而高效。最后是教育e-Education。

“我们应该确保让创业的年轻人成为英雄，因为他们就是英雄。”马云说。

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