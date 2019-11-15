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    Steam版《大圣归来》玩家现可申请全额退款

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    中关村在线消息：国产IP衍生游戏《西游记之大圣归来》自发售后就遭到了评论界和玩家的一致差评，现在该游戏的PC版发行商绿洲游戏发布公告表示，游戏已经在进行优化，并对游戏进行了降价处理，而之前原价购买游戏的玩家可以申请全额退款。

    大圣归来或可以申请退款

    绿洲游戏表示，《西游记之大圣归来》PC版将在11月19日解锁帧数限制，部分过场黑屏加载也将得到优化。

    同时，游戏在Steam的价格由原来的199元下调到96元，并开通了退款通道，原价从Steam商店购买的玩家可申请全额退款。

    以下为公告原文：

    关于《西游记之大圣归来》Steam 版游戏的更新

    大家好，

    绿洲游戏(Oasis Games)作为《西游记之大圣归来》游戏的出品方之一和PC版的发行商，我们非常感谢两家合作伙伴索尼互动娱乐和十月文化，给予能参与到此项目中来的机会。同时，本着国漫IP游戏化能让全;球更多人了解、热爱中国文化的初心，我们一直在努力支持着《西游记之大圣归来》游戏的出品工作。

    我们理解广大玩家对于《西游记之大圣归来》游戏的期许，自产品问世至今，绿洲游戏一直在倾听玩家的声音，尽我们自身的努力去为游戏提供优化。《西游记之大圣归来》PC版将在11月19日解锁帧数限制，部分过场黑屏加载也将得到优化，使得玩家的游戏体验更加顺畅。

    另外，《西游记之大圣归来》Steam 版已于北京时间今日上午8时起，作出价格调整:标准版调整至96元。同一时间，Steam商店的退款通道也已开通。对于所有已经以原价从Steam商店购买的玩家，如有需要，我们将安排全额退款。

    谢谢大家!

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Steam版《大圣归来》玩家现可申请全额退款http://news.zol.com.cn/732/7324978.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/732/7324978.html report 1212 中关村在线消息：国产IP衍生游戏《西游记之大圣归来》自发售后就遭到了评论界和玩家的一致差评，现在该游戏的PC版发行商绿洲游戏发布公告表示，游戏已经在进行优化，并对游戏进行了降价处理，而之前原价购买游戏的玩家可以申请全额退款。绿洲游戏表示，《西游记之大圣归...
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