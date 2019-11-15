    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 游戏 > 正文

    《帝国时代II：决定版》已登陆Steam和微软商店

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据悉，备受期待的《帝国时代 II：决定版》在开启预订之后，现在终于登陆了 Steam 和 Microsoft Store 。

    《帝国时代II：决定版》已登陆Steam和微软商店

    《帝国时代II：决定版》已登陆Steam和微软商店
    《帝国时代II：决定版》已登陆Steam和微软商店

    此时距离 1999 年发布的《帝国时代 II：权威版》已过去整整 20 年，距离《高清版》的发布也过去了六年。

    令人高兴的是，此次的《决定版》中包含了上述两个版本中的所有内容（包括所有 DLC），且融入了大量新功能和元素。

    《决定版》带来了全新的《最后的可汗》三章单人游戏，保加利亚人、库曼人、立陶宛人和鞑靼人也加入了新文明的行列，使得总数增加到了 35 个。

    功能方面，玩家现在能够以 4K 分辨率来畅玩这款经典游戏，图形和视效迎来了全面的升级，另有第三方视角、缩放功能、以及重新制作的音效和音乐。

    此外改善了生活体验，例如农场可以自动重新播、微管理更加轻松智能、AI 不会胡乱作弊、更好的路径规划、以及升级后的 UI 。

    Microsoft Store 和 Steam 版本之间可以实现跨服游戏，下面是《帝国时代 II：决定版》的最低和推荐配置：

    最低配置：

    操作系统：Windows 10 64-bit；

    处理器：Intel Core 2 Duo | AMD 速龙 64 x2 5600+；

    运存：4GB RAM；

    显卡：Nvidia GeForce GT 420 | ATI Radeon HD 6850 | 英特尔 HD Graphics 3000；

    显存：2GB VRAM；

    硬盘：30 GB 可用空间 。

    推荐配置：

    操作系统：Windows 10 64-bit；

    处理器：2.4 GHz 酷睿 i5 | 或等效 AMD 平台；

    运存：8GB RAM；

    显卡：Nvidia GTX 650 | AMD HD 5850 或更高；

    显存：4GB VRAM；

    硬盘：30 GB 可用空间 。

    《帝国时代 II：决定版》现已在 Microsoft Store 和 Steam 上架，价格为 19.99 美元（105 RMB），感兴趣的玩家PC 和 Xbox Game Pass 订阅者也可以去下载体验。

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：《帝国时代II：决定版》已登陆Steam和微软商店http://news.zol.com.cn/732/7324813.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/732/7324813.html report 1459 中关村在线消息：近日据悉，备受期待的《帝国时代 II：决定版》在开启预订之后，现在终于登陆了 Steam 和 Microsoft Store 。《帝国时代II：决定版》已登陆Steam和微软商店此时距离 1999 年发布的《帝国时代 II：权威版》已过去整整 20 年，距离《高清版》的发布也过去了...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品

    纠错