中关村在线消息：近日据悉，备受期待的《帝国时代 II：决定版》在开启预订之后，现在终于登陆了 Steam 和 Microsoft Store 。







《帝国时代II：决定版》已登陆Steam和微软商店

此时距离 1999 年发布的《帝国时代 II：权威版》已过去整整 20 年，距离《高清版》的发布也过去了六年。



令人高兴的是，此次的《决定版》中包含了上述两个版本中的所有内容（包括所有 DLC），且融入了大量新功能和元素。

《决定版》带来了全新的《最后的可汗》三章单人游戏，保加利亚人、库曼人、立陶宛人和鞑靼人也加入了新文明的行列，使得总数增加到了 35 个。

功能方面，玩家现在能够以 4K 分辨率来畅玩这款经典游戏，图形和视效迎来了全面的升级，另有第三方视角、缩放功能、以及重新制作的音效和音乐。

此外改善了生活体验，例如农场可以自动重新播、微管理更加轻松智能、AI 不会胡乱作弊、更好的路径规划、以及升级后的 UI 。

Microsoft Store 和 Steam 版本之间可以实现跨服游戏，下面是《帝国时代 II：决定版》的最低和推荐配置：

最低配置：

操作系统：Windows 10 64-bit；

处理器：Intel Core 2 Duo | AMD 速龙 64 x2 5600+；

运存：4GB RAM；

显卡：Nvidia GeForce GT 420 | ATI Radeon HD 6850 | 英特尔 HD Graphics 3000；

显存：2GB VRAM；

硬盘：30 GB 可用空间 。

推荐配置：

操作系统：Windows 10 64-bit；

处理器：2.4 GHz 酷睿 i5 | 或等效 AMD 平台；

运存：8GB RAM；

显卡：Nvidia GTX 650 | AMD HD 5850 或更高；

显存：4GB VRAM；

硬盘：30 GB 可用空间 。

《帝国时代 II：决定版》现已在 Microsoft Store 和 Steam 上架，价格为 19.99 美元（105 RMB），感兴趣的玩家PC 和 Xbox Game Pass 订阅者也可以去下载体验。

（文中图片来自互联网）

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