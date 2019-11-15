中关村在线消息：近日据外媒《日经》新闻报道称，NTT 已透露微软正计划加入该联盟，目前其正在与全球 65 家企业就 6G 联盟展开谈判。



日本NTT宣布与微软等公司合作开发6G技术

NTT 正在开发低能耗光学半导体，据说据说能耗仅为当前半导体的百分之一，可让智能机单次充电后的续航达到数周。

作为日本最受欢迎的电信运营商，NTT 正在组件创新光学与无线网络联盟（IOWN），以共同开发未来的 6G 技术。

创新光学与无线网络联盟（IOWN）将致力于以下方面的工作：

光子学研发：包括未来的光子设备、光子网络设备、端对端体系结构，推动光子-电子融合技术的进步。通过缩短等待时间和扩大传输容量，来显著降低功耗和实现即时的访问与响应。

分布式计算：利用 AI 和动态分布式工作负载，这点对于跨网络计算而言将越来越重要。

智慧世界和使能技术的用例和最佳实践：例如‘数字孪生计算’一种计算范式，可重现现实世界中的人类和事物，并在不受网络空间限制的情况下进行交互，人类行为的研发和社会建模，大规模仿真和下一代‘真实’ UI / UX 设备技术。

（文中图片来自互联网）

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