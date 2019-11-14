马云不仅否认数据造假 甚至还建议双11放半天假

就在刚刚结束的双11大促当中，2684亿，成为中国电商发展史上的一座里程碑。而近期网络上充斥着大量的“造假”的传闻，某微博网友早在几个月以前就已经对2019年的双11销售额数据进行了“精准”预测。在最近的浙商大会上，马云否认双11数据造假。



2684亿，成为中国电商发展史上的一座里程碑

“双11的数字其实并不关键，关键是数字背后真正的力量。”马云说。

技术的力量，中国制造业创新的力量，商家求变的力量，这些创新力量才是双11数字背后的真正“内核”，马云用双11的数字给予了现场企业家更多信心。

“前天双11的数字是超过预期的，超过了大家对今天，本来经济形势的预判。华尔街曾经预测，双11大概会增长20%左右，主要认为中国的消费不振，中国经济在衰退。但是我们的数据实际上增长了25.7%。”



马云出席浙商大会

“双11不是阿里的成功，是中国内需的成功”马云表示，今天中国的内需给我们很大信心，而这一切还刚刚启动。

马云还回应了天猫双11数据造假的传闻，称在互联网时代，每一分钱都极其准确！同时他的一个建议也引起了全场的掌声：“我们希望未来双11，国家可以放半天假。”

天猫发言人彭美发文就此事作出回应“这种预测看起来真的很‘唬人’啊。按照这位网友的逻辑，符合统计趋势的就是假的。那么世界经济总量也是能被预测的，经济发展也是假的吗？”

彭美进一步表示：“由此得出天猫双11数据造假，就是造谣了，要负法律责任的。

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