中关村在线消息：近日据外媒报道，有一款特殊的笔记本问世，它的名字叫Peakago，尺寸为7英寸、重量为539克。







最小的Windows 10笔记本公布：7英寸/539g

Peakago微型PC具有7英寸的IPS可触控屏幕，处理器为Intel Atom x5-Z8350超低功耗处理器。



这款处理器为四核心四线程，基础频率为1.44GHz，二级缓存2MB。该笔记本的操作系统为Windows 10。

虽然Peakago机身小巧，但是它的接口并不少。它拥有1个Type-C接口、1个USB3.0接口、1个Micro HDMI、1个Micro sim卡口、3.5mm耳机接口、1个Micro SD，基本可以满足各种需求。

Micro sim卡的存在，可以让该笔记本连接4G网络，在没有无线网的地方，这个设计非常方便。

和联想Yoga笔记本类似，这款笔记本也支持360度旋转，刷剧看电影、分享屏幕，并且360度对折后，还可以当作Kindle来用。

该笔记本拥有4500mAh电池容量，外加上搭载英特尔的超低功耗处理器，应该在续航上有上佳表现。

至于价格，目前可用的配置包括4GB RAM/64GB存储（269美元），8GB RAM/128GB存储（339美元）和8GB/128GB+4G LTE（399美元）。

据Peakago官网介绍，该公司是一家专注于实验室/笔记本生产的工厂，已有10多年的历史，在英特尔，微软，LG和许多其他主要品牌的不同OEM和ODM项目中拥有丰富的经验。

（文中图片来自互联网）

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