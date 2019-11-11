普京强调人工智能关系未来 已上升到国家战略

AI，即人工智能，被誉为第四次工业革命的催化剂，已经被越来越多的国家所重视。在最近举行的莫斯科国际人工智能会议(AI Journey)上，普京强调人工智能关系到国家未来，并批准2030年前俄罗斯国家人工智能发展战略。



普京强调人工智能关系未来

出席活动的普京就发表了对人工智能的看法。普京表示，人工智能具有极大潜力，谁能掌握它，谁就会脱颖而出，向前发展，进而获得巨大竞争优势，因此人工智能关系到国家未来，俄各界应该积极推动人工智能研发应用事业。

普京说：“俄还要大力培养人工智能研发所需的编程人员、数学和计算机语言学专业人员、数据处理及深度学习领域的专家，最终使经济、商务、教育、卫生、司法和其他领域的从业人员都能理解、使用与之相关的人工智能技术，进而构建生产、管理新流程。”

谈及保障协助工作时，普京强调说，俄官方需确保俄研发界在人工智能创新和应用倡导方面拥有更大限度的自由度，为其建立便捷的风险投资机制，解决管理和法规方面的相关问题，为俄初创企业将人工智能产品推向市场创造良好条件。

普京表示：“在数学、物理和其他精密科学及人文领域具备实力的俄罗斯，必须也能够在人工智能领域成为全球领先者之一。”

人工智能是计算机科学的一个分支，它企图了解智能的实质，并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器，该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。

人工智能从诞生以来，理论和技术日益成熟，应用领域也不断扩大，可以设想，未来人工智能带来的科技产品，将会是人类智慧的“容器”。人工智能可以对人的意识、思维的信息过程的模拟。人工智能不是人的智能，但能像人那样思考、也可能超过人的智能。

人工智能看似一个很模糊很广泛的概念，其实却跟我们每个人的生活息息相关。人工智能领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。越来越多的企业已经开始尝试研发推广人工智能家居产品，令我们感受至深。

近些年来，我们国内智能家居市场发展非常迅速，像国内小米、腾讯、阿里巴巴等科技巨头企业和海尔、美的、格力等传统行业的积极加入为智能家居行业注入了新的活力。

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