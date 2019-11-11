早报：天猫双11再创新纪录 贾跃亭破产计划推迟

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

5G还没有用上，6G就已经来了，真快！

6G将于2030年左右到来！



6G将于2030年左右到来！

近日，来自科技部网站的消息刷屏，科技部会同发展改革委、教育部、工业和信息化部、中科院、自然科学基金委召开6G技术研发工作启动会，并宣布成立国家6G技术研发推进工作组和总体专家组。



5G已在全球开始商用，按照业界认同的每10年移动通信将迭代的规律看，6G将在2030年左右出现。中国移动研究院首席科学家易芝玲说：“移动通信技术的迭代不单纯由技术决定，包括很多因素，目前还不知道什么时候部署6G，但迭代的时间一定会越来越短。”

下面消息来自苹果，不得不说降价真的是香。

抵制iPhone？苹果旗舰店10分钟超去年双11全天七倍



苹果旗舰店10分钟超去年双11全天七倍

年年都说iPhone丑、不买、抵制，但是一到618、双十一这种重大促销节日便“原形毕露”，天猫发言人公布了苹果旗舰店App Store的战报——10分钟成交超去年双11全天七倍！



今年的iPhone 11系列确实在某些方面称之为“神机”，除却没有5G网络支持外，各方面其实做的都非常不错。10分钟就超过去年双十一全天的7倍，想想也是够恐怖的。

下面消息来自贾跃亭，这次“破产”都不可能了。

贾跃亭破产计划延期：70%债权人反对破产方案



贾跃亭破产计划延期

贾跃亭破产计划延期：70%债权人反对破产方案 欧菲光明确反对】向美国特拉华州破产法院后，贾跃亭公布破产重组方案，按照他的计划，债权人需要在2019年11月8日投票来决定是否同意该方案。如果90%的债权人同意，则按照目前的方案进行破产重组。然而截至11月6日，只有23%的债权人同意贾跃亭提出的方案。



债务人中，A股上市公司欧菲光提出明确的反对意见，欧菲光认为贾跃亭以英文的形式公布破产文件导致中国债权人充分理解法案的时间不够，无法做出有效的判断。基于此，贾跃亭撤回此前提交的破产方案，并将投票期延后。

下面消息来自天猫。

86分7秒天猫双11成交1207亿 超2016年双11全天成交额



86分7秒天猫双11成交1207亿

第十一届阿里巴巴天猫双11于今日凌晨正式打响。据双11实时交易数据显示，在开场的1小时26分07秒，交易额超1207亿元，超2016年双11全天成交额。



1分钟超65亿！

1分36秒，超100亿！

5分25秒，超300亿！

12分49秒，超500亿！

17分06秒，超571亿！（超2014年双11全天成交额）

1小时1分32秒，超912亿！（超2015年双11全天成交额）

1小时26分07秒，超1207亿元！（超2016年双11全天成交额）

下面消息来自三星。

三星Exynos 990详细规格公布：7nm制程



三星Exynos 990详细规格公布

三星公司正式发布Exynos 990旗舰处理器，现在Exynos 990的详细规格现身三星半导体官方网站。



三星Exynos 990处理器采用7nm EUV制程工艺，由2x Exynos M5+2x Cortex A76+4x Cortex A55组成，性能提升约20%；GPU为Mali G77MP11，性能也提升约20%。采用双核NPU，算力可达10TOPs。

下面消息来自双十一期间物流配送。

中国铁路：今年“双11”高铁快递当日即达



中国铁路：今年“双11”高铁快递当日即达

中国铁路官方表示，为迎接“双11”电商黄金周运输，铁路部门将自11月11日至11月20日，推出“高铁+电商”等多项运输服务。此外，铁路部门还推出了“高铁+专送”物流模式，推出“当日达即送”服务。



据介绍，“双11”期间，铁路部门总体运力投放创历史新高，其日均安排高铁载客动车组列车800列、预留车厢的高铁载客动车组181列、高铁确认列车22列、旅客列车行李车450列、特快电商货物班列6列。

下面消息来自steam。

钱包失守，Steam双11特惠来了



钱包失守，Steam双11特惠来了

Steam已经于今年开启双十一特惠，从北京时间11月11日00:00开始，到11月12日23:59结束，共持续48小时。



这是Steam第一次举行双十一特惠，应该会比较实在，毕竟双十一这天的电子平台消费力大家有目共睹，错过了可惜，当然要放出一大波好游戏折扣等着玩家来买买买了。事实上，不仅仅是平台，游戏厂商自己也已经开始双十一促销了，比如育碧和光荣特库摩，都已经提前开始了旗下游戏的双十一折扣活动。

下面消息来自夏普。

夏普AQUOS V台版亮相：搭载骁龙835 1600元



夏普AQUOS V台版亮相：搭载骁龙835

夏普AQUOS V定位“国民旗舰”，它搭载高通骁龙835移动平台。其它配置上，夏普AQUOS V采用5.93英寸FHD+显示屏，配备4GB内存+64GB存储，后置双1300万像素，其中一枚主摄支持OIS光学防抖及4K视频拍摄。



此外，夏普AQUOS V保留了3.5mm耳机孔，使用背部指纹方案。售价约合1600元人民币。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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