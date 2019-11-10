剁手前你想好了吗？京东双.11买这10款产品就够了

还有不到一个小时，一年一度的双.11购物狂欢节就要到了，很多人都会选择在每年这个时候给自己和家里添置几个大件，尤其是科技产品。下面，就让我们来给大家盘点一下，今年京东双.11最值得买的十件科技产品吧。



iPhone智能手机

苹果自去年参与双.11以来，立即就成为了大部分消费者关注的焦点。有关iPhone手机折扣的争夺成为了各家电商企业的重中之重。今年的京东，在iPhone手机的身上也投入了大量的补贴。尤其是有着满2000元立减1111元的神券，iPhone手机在京东双.11有着极大的竞争力。





在双.11当天，iPhone 11的价格将会降低至4588元，这个价格也远低于其他电商平台。至于iPhone 11 Pro和11 Pro Max，也可以享受到1222元的折扣券。现在，用户们就可以提前抢券，等待双.11的到来进行秒杀。除此之外，苹果去年的iPhone XS系列也有折扣，价格低至5199元。

华为Mate30 5G版

9月份发布的华为新旗舰华为Mate30系列手机无疑是智能手机行业的一件大事。伴随着5G的正式商用，华为Mate30系列5G版也给人们带来了更多值得期待的东西。





双.11全球好物节中，华为Mate30 5G版也有着大幅度的折扣。双.11当天购买，华为Mate30 5G版即可获得最高1000元的折扣。（点击购买）





荣耀手机一直是双.11活动中的种子选手。5月份发布的的荣耀20也加入到这次的双.11促销活动中。荣耀20系列搭载麒麟980人工智能移动计算平台，最高8GB大内存，后置全新AI四摄，并且拉高了手机的颜值。8GB+128GB版本的荣耀20，现在只要1999元即可买回家。（点击购买）





一加7T是此次京东双.11手机热卖榜的第一位。一加7T凭借着90Hz流体屏、骁龙855Plus旗舰和4800万超广角三摄等诸多亮点吸引了消费者的关注。京东商城中3199元的价格，也是电商平台中价格最低的。（点击购买）

飞利浦电动牙刷HX6511

电动牙刷已经成为了当代人刷牙时候的选项之一。使用电动牙刷最大的好处，莫过于可以更加彻底的清理口腔，并可以有效的避免更多的口腔疾病。如果想要更有效的清洁口腔，那么电动牙刷无疑是更有效率的。





京东双.11全球好物节中，电动牙刷也有很大的折扣，尤其是飞利浦旗下的各款电动牙刷。这其中，降价幅度最大的莫过于飞利浦电动牙刷HX6511，原价299元的HX6511，限时特惠价格为199元。（点击购买）

华为平板M6

华为的电脑产品线虽然没有手机产品线那么的惹眼，但他们的平板电脑和笔记本电脑都获得了许多消费者的喜爱。9月份，华为平板M6高能版刚刚上市，就受到了市场上的一片好评。2K屏幕、麒麟980、加上针对游戏的配置和优化，平行视界应用分屏都是华为平板M6的亮点。





这次，京东双.11全球好物节中也有着比较大的折扣力度，原价2299元的10.8英寸麒麟980影音娱乐平板电脑，现在只需要2099元就可以带回家了。（点击购买）

罗技G402游戏电竞鼠标





罗技的鼠标和键盘深受消费者的喜爱，他们每年也在双.11提供巨的折扣活动，今年也不例外。罗技G402游戏电竞鼠标就是他们促销的拳头产品。双.11期间，159元即可购买罗技G402游戏电竞鼠标。11日00：00-00：30下单还加送49元罗技游戏大桌垫，数量有限，送完为止。（点击购买）

Beats Solo3 Wireless红黑十周年版

耳机的折扣无疑也是每年双.11的一个热门品类，今年也不例外。作为苹果旗下的厂牌，Beats今年也带来了非常吸引人的折扣。这其中，Beats Solo3 Wireless红黑十周年版无疑是最值得购入的一款产品。





Beats Solo3 Wireless最大的亮点是采用了全新的撞色设计，同时也搭载了与AirPods无线耳机相同的苹果自研W1芯片。

在高能效的 Apple W1 芯片的驱动下，Beats Solo3 Wireless带给你最长可达 40 小时的电池使用时间。借助 Fast Fuel 技术，快速充电 5 分钟即可提供 3 小时的播放时间，快速充电5分钟后可提供3小时的播放时间。Class 1 蓝牙技术提供无线聆听音乐的方式，同时还保证了富有口碑的Beats音质。现在在京东双.11全球好物节中，1098就可以带走这款耳机。（点击购买）

科沃斯扫地机器人DN33

除了电动牙刷之外，当下时代又一个解决人们痛点的数码产品无疑是扫地机器人，尤其是对那些一天工作之后懒得收拾房间的人来说，扫地机器人显然可以解决很多问题。







这次京东双.11全球好物节也有一款非常值得购买的扫地机器人，那就是科沃斯扫地机器人DN33。这款扫地机器人原价2199元，领券即可立减700元，1499元即可带回家。（点击购买）

大疆 御 Mavic Mini 畅飞套装





大僵也参加到了这次的京东双.11全球好物节中。大疆 御 Mavic Mini 畅飞套装是最受消费者欢迎的一款。尽管这款产品并没有更大的折扣，但是作为新品预约，在双.11期间还是可以享受到6期免息的优惠。（点击购买）

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