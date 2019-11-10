双11拼多多首推“买车包油”“百亿补贴”瞄准五菱宏光等五大国民车型

“你买车，我包油”，继创造“18秒卖出400辆国民神车”等奇迹后，今年双11，拼多多全网创新首推的整车销售活动重磅来袭。11日零点起，拼多多联合五菱宏光、上汽名爵、宝沃、观致、长安等5款“国民车型”，推出“买车包油”。消费者只要在规定时间内下单，在折扣价的基础上，还可以获得首年油费补贴。这是拼多多启动整车销售以来，回馈消费者的又一行业创举。

△“你买车，我包油”，拼多多首创“买车包油”，回馈消费者。

一位参与此次活动的汽车商家表示，拼多多“万人团”等创新玩法，不仅能精准发掘和识别潜在消费需求，也极大降低了从供应链到渠道运营的整体成本，“我们很乐意一起拿出前所未有的促销力度回馈消费者”。拼多多汽车业务总监绣春表示，这次的车型都是基于大数据分析精选，“我们创造性地直接给消费者补贴一年油钱，希望把为4.83亿用户创造更多实惠和乐趣的新消费理念，贯穿到底。”

全网首推买车包油，“百亿补贴”帮老司机省到爆

在补贴上从无套路的拼多多，这次在整车销售上继续“动真格的”。

消费者只要在11月11日0点至24点支付999元定金，并于规定时间到店支付其余车款，即可兑换8000元至10000元加油卡，享受“买车包油”的优惠。“我们仔细测算，普通家庭一年所需油费大约在8000元到10000元之间，这笔‘包油’补贴正好是一年的油费”，绣春说。

“拼多多会在整车业务持续扛起‘普惠’大旗”，绣春介绍，今年上半年，拼多多提出了“百亿补贴”战略，联合众多品牌商共同为消费者提供100亿消费补贴，确保覆盖商品的售价均为全渠道的历史最低价。由于覆盖范围全面、优惠力度空前，“百亿补贴”深受消费者喜爱，现已升级成为平台的一项长期战略。本次“买车包油”，拼多多将“百亿补贴”引入了整车销售行业。

据了解，本次活动由拼多多联合多家车企共同发起，平台共向消费者推出五菱宏光S32019款1.5L手动标准型国VI、2019款名爵ZS1.5L手动65寸巨幕天窗“拼多多版”、宝沃BX5、BX7、BX7TS全系列、观致5S1.6TGDI SUV汽车国VI、长安CS7517款尚酷版1.5T自动旗舰型等多款车型。

其中，五菱宏光S3的官方指导价为59800元，第1与第66位成功支付订金者，还可享受全网最低的抢购活动一口价39468元（相当于66折，不享受8000元油卡补贴）。双11当天，五菱宏光的配置库存为500辆，名爵为800辆，宝沃BX5、BX7、BX7TS共1000辆，观致5S、长安CS75均为200辆。

△已经在汽车销售领域创下多个业内记录的拼多多，这次有望携“买车包油”继续震撼业界。

拼多多涉足整车销售业务后，表现出惊人的爆发力，曾创下了18秒卖出400辆五菱宏光、1分钟售罄387台奇瑞的业内记录。截至10月31日，拼多多整车销售订单高达11000笔。此次“买车包油”大促，有望实现至少2700辆的定金订单。

“万人团”助力整车消费，多款车型逆市穿透城乡隔阂

拼多多汽车业务总监绣春认为，汽车与一般商品不同，并不是冲动消费，消费者都是充分思考后，才下订购买，这更能验证消费者对拼多多平台的信任。拼多多的价值在于，通过“秒杀万人团”等商业与运营创新，有效汇聚平台近5亿消费者中的同类需求，去跟厂商深度沟通议价，为消费者争取到最优惠的权益，节省消费者的比价时间。对厂家来说，直接触达大单量消费者，能极大降低行销成本，在生产端更有计划地布局。

“这种模式与仓储型超市Costco很接近”，行业人士分析称。2018年，Costco售出了六十多万辆汽车，比最大的专业汽车经销商还要高20%。Costco的打法，在于以高性价比和品牌品质替消费者做决策，走出了一条与传统4S店不同的高效销售模式。“拼多多本身就是在大家都认为格局已定的形势中指数级成长起来的，我们相信通过模式的创新，能在貌似红海的整车领域发掘出新的蓝海，挖掘和满足巨量的潜在需求”，绣春表示。

来自中国汽车工业协会的数据显示，今年1-9月，汽车产销分别完成1814.9万辆和1837.1万辆，产销量比上年同期分别下降11.4%和10.3%；好消息是，拐点正在出现。9月，汽车销量虽然同比仍在下降，但相对上月的环比产销量已分别增长11%和16%。

一位参与此次活动的商家表示，拼多多平台上聚集了巨大的新客群，再加上有创意的商业模式与促销活动，相信能给汽车行业带来新的刺激和增长点。纳斯达克上市公司极光大数据2019年的新报告显示，拼多多新增用户44.2％来自二线及以上城市，持续上升，在三大电商平台中，拼多多在三四线城市及广大乡村持续保持“下沉王”的领先优势。

△通过“万人团”汇聚同类需求，集中体现了拼多多“人以群分”的逻辑。截至11月10日11点，预约人数已超20000人。

绣春表示，拼多多的使命之一，就是给消费者带来更多高质平价的商品，推动城乡消费公平。“五菱宏光”是在下沉市场市占率极高的“国民神车”，名爵、宝沃、观致、长安等车型是纵贯各线城市的高性价比标配用车。此次与多款车型合作，是希望用不同品牌“穿透”城乡之间的隔阂，期待它能给更多中国城乡家庭带去一份便利、温暖和希望，“我们将尽全力满足广大城乡爱车族‘全网低价买品质好车’的需求。”

截至11月10日11点，5款“买车包油”车型的“预约想买”人数已超20000人。

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