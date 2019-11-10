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    携号转网试运行今日开启 申请流程汇总仅需三步

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

           2019年11月10日消息，携号转网已开启试运行，为11月底正式全面启动携号转网服务做好筹备工作。民众热切期盼的携号转网试运行如今正式开启，据悉中国移动、中国联通、中国电信三家电信运营商在上海已完成“携号转网”系统建设改造。

    携号转网试运行今日开启 申请流程一文读懂
    携号转网试运行今日开启

           目前天津、江西、海南、湖北、云南五个省已经于9月19号正式提供“携号转网”服务。目前每天“携号转网”的用户量比较平稳。截至2019年9月底，五个省连原来试验的都在一起，一共办成“携号转网”是290万人次。

           在10月22日国务院新闻办公室举行的新闻发布会上，工业和信息化部新闻发言人、信息通信发展司司长闻库曾表示，全国部署推进“携号转网”工作总体的进展非常顺利。

           令据闻库透露：“除了这五个省市以外，其他25个省的系统的建设改造已经全部完成，正在全国范围内联调联测。我们相信，按照国务院常务会的要求在11月底前，全国范围内正式提供‘携号转网’服务。”

    携号转网试运行今日开启 申请流程一文读懂
    人民网总结携号转网操作办法

           “携号转网”操作流程简化版：

           1，确认携入资格；编辑短信CXXZ#用户名#证件号码，发送至10086（移动）/10001（电信）/10010（联通），查询是否具备携入资格。

           2，提交携入申请；确认具备资格后，填写号码信息选择心仪套餐，提交入网申请。

           3，激活移动号卡；工作人员与您电话联系，在指定时间完成上门换卡及激活服务。

           携号转网试运行今日启动，本月底携号转网就要全面开启了，那么您目前是哪个供应商，又有什么槽点呢，不妨留言分享给其他读者，大家互通有互，作为一个参考~

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