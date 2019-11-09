冠军上单Duke将离开iG 王思聪成被执行人iG失势

对于关注电竞圈的玩家来讲，iG战队和王思聪都是永远也说不完的话题。备受关注的iG战队在S9失利，曾经的冠军上单Duke发微博表示将离开iG，加之近日传出资王思聪成被执行人资产被冻结，这让诸事不顺的iG战队再次蒙上了一层阴影。



冠军上单Duke将离开iG

作为曾经SKT冠军上单的Duke，如今已经在iG战队效力三年。11月7日，Duke发微博称将离开iG。在这则微博当中，他表达了对S9失利的遗憾，并且描述了这三年在iG战队的过往，感谢粉丝的支持与鼓励。当然，最为关键的是Duke确定将离开iG战队。

Duke，原名李浩成，出生于1994年12月19日。他英雄池深厚，不论是坦克型上单还是进攻型上单，他都能熟练掌握。2016年转会SKTT1战队，与队伍一起征战获得了S6总决赛冠军。随后于2016年12月转会至iG战队征战至今，期间与队友一起夺得S8总决赛冠军。



Duke将离开iG

Duke的离开让粉丝惋惜，网友留言“我很爱您，很喜欢您，很感谢您，您是我对iG的爱寄托的一部分。从前生涯茫茫，您也一样笑过走来了，日后必定是一片坦途。天对于敬业勤恳温厚的人，一定有好报的。此后山高水长，李浩成选手要万分珍重。”被点赞数千次。

Duke选择离开，此前也传出宁王转会TES的消息，加之宁王点赞离队内容，宁王的离开也变得可能性极高，老队员的离队和资金状况不佳无疑令iG战队雪上加霜。



Duke将离开iG

而提到iG战队，不得不提王思聪，因为曾经作为iG战队的老板，王思聪始终是iG战队的一个标签。尽管目前有消息传出王思聪已经退出iG战队股东名单，但目前这一消息似乎并没有得到本人的证实，因为王思聪的微博已经半年没有更新了。

近日中国执行信息公开网上显示王思聪被北京市第二中级人民法院列为被执行人。随后，王思聪旗下的北京普思投资有限公司上海办公室一名相关人士对外表示，现在外界对王思聪有很多捕风捉影的报道，暂时还不会采取措施。



热衷于电竞的王思聪

一些律师认为，此前王思聪的股权遭到冻结，可能是因为被诉讼了或成为被执行人。股份被冻结的是王思聪担任董事长并持股100%的北京普思投资有限公司。同时，王思聪名下的多家公司股权也遭到了冻结。

天时地利与人和，无论从哪个角度来看，如今的iG战队真的是太难了。

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