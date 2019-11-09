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    阿里巴巴投233亿增持菜鸟 只因马云当年的一个梦

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

           阿里巴巴投233亿增持菜鸟 ，震惊业界，成为双11前的重磅资本大戏。在互联网应用及电商业务蓬勃发展的今天，物流成为关键一环。阿里巴巴集团近日宣布，为持续加大智慧物流投入，强化商业操作系统物流基础设施，已领衔完成对菜鸟网络新一轮增资。

    阿里巴巴投233亿增持菜鸟 五年千亿打造智慧物流
    阿里巴巴投233亿增持菜鸟

           根据阿里巴巴官方公布的消息来看，此轮增持菜鸟将通过增资和购买老股的方式，投入人民币233亿元（约合33亿美元），持有菜鸟股权从约51%增加到约63%。菜鸟其他现有股东也参与了新一轮融资，表达了对菜鸟的长期前景看好和强力支持。

           阿里巴巴集团董事局主席兼首席执行官张勇表示，物流是阿里巴巴商业操作系统的核心要素，也是我们能够为客户提供最佳服务、高效推进新零售战略的保障。

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    菜鸟网络是阿里最重要的物流布局

           “无论是在中国还是在全球市场，菜鸟发挥数智技术优势，为商家和消费者带来更好的服务和体验。我们坚定支持菜鸟的持续发展，以期为整个阿里巴巴数字经济体创造更大的化学反应，同时也助力推动物流行业的数字化进程。”

           菜鸟在获增资后将继续加大技术投入，推动物流行业数字升级；打造智慧供应链，服务商家降本增效；加快建设全球智能物流骨干网，服务好全球中小企业全球卖、全球运。

           和“四通一达”等常见的快递公司相比，菜鸟定位于物流平台。其定位类似于淘宝、天猫这个电商平台和依附于这个平台的商家之间的关系。

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    马云要做的是智慧物流平台

           早在2013年菜鸟诞生之初，马云就表示：“你不能去做一个物流公司，应该坚持做平台，做别人想做而做不了的事。要始终记得你是一个互联网公司。”

           为了实现未来智慧物流平台的宏大愿景，此前阿里巴巴表示要打造新零售的新物流，未来这些投入除了技术，还有智能仓储、智能配送等核心领域的建设。自2017年开始，阿里计划在未来五年内对菜鸟增资共计增资1000亿元，彰显阿里打造智慧物流平台的雄心。

           阿里巴巴投233亿增持菜鸟，这仅是未来五年耗资千亿打造未来智慧物流平台的开端。

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