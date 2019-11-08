晚报：传华为P40仍使用安卓 Switch国行快来了

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

Switch国行版快了！腾讯：正在积极筹备中





今年4月26日，任天堂和腾讯双双发布公告，确认腾讯将在中国代理发售任天堂Switch主机。近日，腾讯Nintendo Switch官方微博发文称：“ChinaJoy已经过去三个月了，十分想念大家。目前，国行Nintendo Switch™的相关工作正在积极筹备中。”

Z点评：看起来双12的时候，我们很有可能就会迎来国行NS的第一轮促销。

传阿里巴巴月底赴香港上市 计划筹资100亿美元





近日有知情人士透露，阿里巴巴计划在11月底正式在香港上市，预计将筹资100亿至150亿美元，相比此前计划大幅下调。消息人士称，阿里巴巴上市团队这周已开始与部分香港投资者沟通，并将于下周开始在香港举行上市前路演。

Z点评：阿里的香港上市，或许下周就尘埃落定了。

传华为P40搭载10倍光学变焦 仍采用安卓系统





近日市场研究机构IHS的手机行业分析师在一份投资报告中表示，华为明年上半年的旗舰机华为P40将会进一步的提升拍照功能，采用10倍光学变焦功能，整个手机的成本也将进一步的提升。至于手机的系统，华为P40还将采用安卓系统，并不会改用鸿蒙系统。

Z点评：华为新旗舰明年到来，相机是重点。

波音737MAX恐无法复飞 修改文件被监管机构打回





近日波音公司向美国联邦航空管理局（FAA）和欧盟航空安全局（EASA）正式提交了关于修复737MAX机型软件的文件，但是FAA和EASA在其工厂审核之后依然提出了许多问题。此前FAA曾表示，波音737MAX机型最迟将于今年12月复飞。

Z点评：波音公司的水逆，还在继续。

Google Stadia已上架商城 但玩游戏还需再等等





据悉，虽然目前仍无法在Android设备上使用Google Stadia，但今天用户可以从Play商城下载这款云游戏服务的应用程序了，这款应用程序能够购买游戏、管理Stadia账户和手柄，以及启动游戏。

Z点评：真正的云游戏时代，来了。

微软HoloLens 2国行版发售 价格为27388元





微软官方今天宣布，HoloLens 2国行版正式上市，设备定价为27388元，并提供两年质量保证。HoloLens 2将在原有微软中国官方商城的线上模式基础上，新增线下销售模式。相比较前一代，HoloLens 2在可视角度、体积、重量等各方面进行了升级改。

Z点评：苹果没有进入前，微软无疑还是这个领域的王者。

华为nova6 5G版信息流出 6000万后置四摄





近日有关华为nova系列新机华为nova 6 5G版的消息开始增多。今天，网上流出了一批有关华为nova 6 5G版的新信息，拍照将会成为这款新机的亮点之一。华为nova 6 5G系列手机将后置6000万像素+1600万像素+200万像素+200万像素的四摄相机模组，前置3200万像素+1200万像素的双摄自拍镜头。



Z点评：主打年轻人的nova系列，也有5G版了。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

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