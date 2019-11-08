日本软银亏损65亿美元 孙正义在WeWork上翻车

因为对阿里巴巴的成功的投资，让日本软银风投公司被很多国人所熟知。如今，因投资阿里巴巴而赚翻日本软银集团竟然“软了”，对网约车服务商Uber和共享办公巨头WeWork的两项投资接连受挫，导致日本软银亏损65亿美元，也让孙正义饱受争议。



日本软银亏损65亿美元

据路透社披露，在日本软银WeWork和Uber上的巨额赌注“损失”造成软银2019财年二季度（7-9月）亏损7044亿日元（约65亿美元），为该公司14年来首次亏损。

成立于2010年的WeWork被认为是共享办公运营模式的鼻祖，估值曾高达470亿美元，是美国的第二大独角兽公司。软银已经向WeWork投资超过100亿美元，但无奈WeWork的IPO之路遭遇“滑铁卢”，估值也已经从年初的470亿美元跌至80亿美元。

这个“硅谷笑话”让孙正义极为难堪，并当众承认自己做出了一个“糟糕的决定”。如今该公司为WeWork消化了4977亿日元(合46亿美元)的损失。

愿景基金对Uber的投资价值也持续下滑，因这家共享经济公司的亏损规模继续扩大，且IPO之后的锁定期结束，其股价本周触及新低。

此前不久，阿里巴巴公布的2020财年第二季度财报却为他带来了好消息。财报显示，阿里巴巴集团在本财季的营收同比增长262%，共计人民币 1190.2 亿元，而软银作为阿里巴巴26%股权的持有者，将可获利25.6亿美元。

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